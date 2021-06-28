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紐約市房租回溫 交易量增

記者金春香／紐約報導
紐約市房產市場回溫。（記者洪群超／攝影）
紐約市房產市場回溫。（記者洪群超／攝影）

租金持續下降近一年半後，隨著紐約市從疫情中恢復，租房市場也逐漸回歸，根據房產網站StreetEasy的最新報告，全市房屋租金已經開始上漲，房屋成交數量也穩步增加。

報告分析5月全市租金趨勢，指出由於過去數月來房租降低，以及城市的重啟和疫苗接種數量的增加，越來越多的租客開始回歸租房市場，問詢看房者數量顯著增加，與此同時，房屋租金也開始上漲。

5月曼哈頓、布碌崙(布魯克林)和皇后區的租金中位數與前一個月相比，雖漲幅不大，但仍出現明顯增長，其中曼哈頓月租金中位數增長60元至2860元，布魯克林增長49元至2449元，皇后區增長50元至2100元；不過曼哈頓租金中位數與去年3月的3500元平均月租相比，仍差距較大，可見曼哈頓租金在之後數月很可能會繼續大幅增長。

從房屋銷售情況來看，全市五區中，布碌崙的房市回溫最顯著，5月售出1079戶房屋，已經連續三個月創下新高，皇后區僅售出479戶，而曼哈頓房源較多，5月仍有1672戶待售房屋。

整體來看，紐約市5月房屋銷售速度較快，超過今年其他月份，5月全市代售房屋在房市上停留的平均時間為56天，與今年1月的116天相比，銷售情況有極大好轉。

對於疫情期間逃離紐約搬往外州的民眾是否會回歸，從而對紐約房市帶來影響，房產經濟學家吳南希(Nancy Wu)表示，紐約的活力與能量正在回歸，房產市場肯定也會緊隨這個趨勢，那些擔心不久後房價會大幅增長的租客和買家，需要明白要從大局考慮問題，雖然現在房市競爭比去年激烈，但紐約仍有足夠的房源，預計租金要恢復至疫情前，仍需要一段時間，在這期間房價也仍可能會下跌。

紐約市房產市場回溫，租金開始上漲，房屋成交數量增加。（記者金春香／攝影）
紐約市房產市場回溫，租金開始上漲，房屋成交數量增加。（記者金春香／攝影）

租金 紐約市 曼哈頓

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