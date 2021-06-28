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紐約酷熱來襲 本周體感105℉ 長者幼兒少外出

記者和釗宇╱紐約報導
天氣預報顯示，大紐約地區本周將迎來高溫天氣，州長葛謨呼籲民眾積極防暑避暑。(記者和釗宇╱攝影)
天氣預報顯示，大紐約地區本周將迎來高溫天氣，州長葛謨呼籲民眾積極防暑避暑。(記者和釗宇╱攝影)

天氣預報顯示，大紐約地區本周將迎來高溫天氣，周一(28日)到周三(30日)的最高氣溫將超過95度，而且在高濕度下，體感溫度或超過100度；紐約州葛謨(Andrew Cuomo)27日呼籲民眾積極防暑避暑，年長者和兒童應避免外出。

天氣預報顯示，大紐約地區本周將迎來高溫天氣，州長葛謨呼籲民眾積極防暑避暑。(記者...
天氣預報顯示，大紐約地區本周將迎來高溫天氣，州長葛謨呼籲民眾積極防暑避暑。(記者和釗宇／攝影)

國家氣象局(National Weather Service)預計，周一到周三期間，部大紐約分地區午後的最高溫度或達到95度；高溫過後，本周後期將由冷風過境，將帶來雷雨天氣，國慶日假期的最高氣溫將下降至80度左右，州府建議民眾關注當地天氣預報，高溫天氣中避免在日照較強的時段外出。

氣象專家尼特爾(Danielle Knittle)表示，本周高溫天氣更是疊加高濕度，可能讓體感溫度高達105度，「直到本周末都會一直是悶熱天氣，讓人感到很不舒服」。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，高溫每年導致全美600人死亡，這些死亡本可避免；州府表示，高溫導致的症狀包括頭痛、肌肉痙攣、惡心、嘔吐等。

葛謨在聲明中說，「我們預計紐約州大部分地區將迎來新一輪熱浪，將持續至周中；我強烈建議所有民眾積極防範高溫相關的疾病或傷病，尤其兒童、長者和其他患有呼吸系統疾病的民眾；照看好你的鄰居，減少室外活動，保持安全」。

天氣預報顯示，大紐約地區本周將迎來高溫天氣，州長葛謨呼籲民眾積極防暑避暑。(記者...
天氣預報顯示，大紐約地區本周將迎來高溫天氣，州長葛謨呼籲民眾積極防暑避暑。(記者和釗宇／攝影)

州府建議，除長者和兒童外，超重、肥胖者、依賴藥物的人士也須注意避暑；所有高危人士在每日上午11時至下午4時日照較強時，應避免劇烈運動，同時應保持足夠的飲水量，避免太陽直射、盡量待在有冷氣的房間；若必須出門，最好佩戴墨鏡、戴帽遮陽，盡量穿著寬鬆、輕便、淺色衣物，不要將兒童、寵物單獨留在車內。

同時，高溫天氣是用電高峰，州府呼籲民眾節省用電，不僅能夠幫助電網降低負載，也能節省個人電費；州府建議民眾在高溫天氣中應關閉門窗，若出門應關閉空調、電燈等電器。

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