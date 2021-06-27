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被控助長類鴉片藥物上癮 嬌生與紐約州和解賠償2.3億元

記者金春香╱紐約報導

全美類鴉片藥物市場問題諸多，全國目前有3000多起相關訴訟案，且過去20年，有止痛作用的類鴉片處方藥物已導致服用過量或不當的80多萬人死亡；醫藥巨頭嬌生公司(Johnson & Johnson)日前與紐約州就類鴉片藥物訴訟達成和解，和解金為2.3億元，嬌生也保證永遠不在美國進行任何類鴉片藥物相關生產和銷售。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)26日表示，類鴉片藥物的流行，對紐約州和全美各州社區造成巨大傷害，數百萬人仍沉迷於危險且致命的這類有如毒品的止痛藥物中，而嬌生公司促銷助長這種趨勢，如今承諾退出紐約乃至全國市場。全美有23州對不同製藥公司提出集體訴訟，並陸續達成不同金額，紐約州是其中一州。

嬌生回應，和解並非承認公司有不當行為，嬌生開發的兩種處方類鴉片藥物，包含芬太尼(Fentanyl)的處方，及另一種藥片，都旨在幫助受疼痛困擾的患者，且這些藥物占全美類鴉片藥物總處方不到1%。

此外，嬌生從2016年起就已經停止供應任何類鴉片藥物配方，去年起，該公司也已停止在全國販售相關藥物。

本案始於2019年3月，紐約州提控嬌生等多家製藥和供應公司，指控通過推廣易上癮的止痛藥進行保險詐欺，且惡化全美鴉片危機；該案原訂將於下周開庭，是此類醫療案件首次在有陪審團的情況下進行庭審，牽涉整個類鴉片藥物供應鏈，包括生產商、經銷商和藥房等。

由於嬌生已經與州檢察長辦公室達成和解協議，其旗下強生藥廠(Janssen)將不再需要出庭，強生藥廠還會額外賠償3300萬元。

根據和解協議，嬌生將在九年內完成2.3億元的賠償付款，詹樂霞稱，州檢察長辦公室的目標是將和解金用於幫助紐約州類鴉片藥物成癮預防、治療和教育工作，並盡快為那些被此類藥物傷害的人提供幫助。

除賠款外，嬌生須放棄在全國範圍的類鴉片藥物業務，並不可在紐約州製造或銷售此類藥物。

嬌生近年面臨多次公關危機，除了2019年奧克拉荷馬州法官判定嬌生誇大類鴉片藥物效果、助長流行氾濫，判其賠償4億6500萬元外，嬌生新冠疫苗在今年早些時候，也因引發多起血栓死亡而被暫時停用。

紐約州 嬌生 奧克拉荷馬州

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