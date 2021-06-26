華埠七天零確診 法拉盛合格居民全打疫苗

市府統計顯示，法拉盛郵編11355的合資格居民已全數完成首劑接種，11354則為90%，圖為法拉盛市中心。(記者牟蘭／攝影)

市府的最新數據顯示，郵遞區號11355的法拉盛 市中心地區，所有符合資格的居民已至少接種一劑新冠疫苗 ，過去七天只新增四起確診，曼哈頓 華埠有83%合格居民接種首劑，過去七天無新增患者。

市府25日數據顯示，郵遞區號10004的曼哈頓金融區(Financial District)所有合格居民完成接種，此外還有五個郵遞區號的合格居民至少接種一劑，其中包括11355的法拉盛地區。

因最初疫苗分配不足，郵編11355的法拉盛地區，過去數月的染疫數據曾居高不下，多次位列全市七天疫情指數的榜首，但25日的數據顯示，當地6萬7198名合格居民已全部完成首劑接種，其中90%的居民已完全接種；22至26日，當地只新增四例患者，陽性率為0.44%。

同屬法拉盛的郵遞區號11354地區，合格居民90%已接種首劑疫苗，81%完全接種，22至26日新增六例，陽性率0.89%。

除了法拉盛外，郵遞區號10002的曼哈頓華埠地區，首劑疫苗的接種率83%，75%合格居民完全接種，22至26日，沒有新增患者，再創新低。

布碌崙(布魯克林)華人聚集地區的染疫指數也有所下降，郵遞區號11220日落公園8大道地區，首劑接種率89%，77%合格居民完全接種，22至26日，新增五例，陽性率0.38%

其他華人聚集地的新增染疫率也持續下降，郵遞區號11360、11361與11364的貝賽地區，過去七天各只新增一例，首劑接種率分別為70%、73%與71%，完全接種率為64%、66%與64%。

根據市府數據，22至26日期間，全市七天疫情指數最高的地區是郵編11308的史泰登島Great Kills地區，七天陽性率為1.7%，只有57%合格居民接種首劑，52%完全接種。