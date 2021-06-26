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1張圖：全美56.3%成人 完全接種疫苗

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

紐約Delta病毒倍增 占確診者1成

記者金春香／紐約報導
變種病毒持續發威，官員呼籲民眾盡快接種疫苗。(美聯社)
變種病毒持續發威，官員呼籲民眾盡快接種疫苗。(美聯社)

州府25日數據顯示，州內醫院加護病房新冠患者人數疫期首次低於百人，疫情趨於平穩，不過全市新增確診者中，有10.3%感染Delta變種病毒(B1.617.2)，比兩周前的4.9%增加一倍，政府提醒疫情還沒有結束，尤其在疫苗接種率較低的社區，民眾仍要警惕。

紐約州歷時15個月的疫情緊急狀態於24日結束，正式進入疫後恢復階段，但聯邦疾病防治中心(CDC)的口罩相關規定將繼續，公共交通、醫院等聚集場所仍須戴口罩，未打疫苗者也應繼續戴口罩。

州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，紐約七天平均病毒檢測陽性率為0.36%，保持在較低水平，州內醫院加護病房新冠患者數量降至94人，是疫情爆發以來首次降至100人以下，但疫情還未結束，每日仍有新增死亡病例，且幾乎所有死亡者都未接種疫苗，他呼籲還未接種者盡快施打疫苗。

傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)本周再次提醒Delta變種病毒的傳播，全球範圍內，感染該病毒的病患，已占新確診總人數的60%，在美國該數字則為20%，是兩周前的兩倍。

而在紐約市，根據市衛生局取樣數據，近期新增確診者中，感染Delta變種病毒者的比率，從兩周前的4.9%增至10.3%，實際感染人數可能更多。

除印度變種病毒外，英國變種病毒(B.1.1.7)仍為近期病毒檢測結果呈陽性者最主要感染的病毒種類，占衛生局取樣數據的35.7%，紐約變種病毒(B.1.526)感染者占15.4%，巴西變種病毒(P.1)感染者占11.2%。

紐約市監獄25日起也重新開放訪客，親屬可以在每周三至周五探視，期間需要戴口罩、保持社交距離和測量體溫。

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