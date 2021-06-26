我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.3%成人 完全接種疫苗

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

小商家紓困金免稅 8億元待申請

記者金春香／紐約報導
州府持續鼓勵小商家申請疫期紓困金，並免除相關徵稅。(美聯社)
州府持續鼓勵小商家申請疫期紓困金，並免除相關徵稅。(美聯社)

州府本月面向小商家推出8億元紓困金，受疫情影響的小型企業、藝術和文化機構等都可申請，獲得最高5萬元的補助，州長葛謨(Andrew Cuomo)25日簽署法案，商家和機構免繳所獲紓困金所需繳納的州稅，並鼓勵繼續申請。

紐約州小型企業，獨立藝術和文化機構從本月11日起可遞交申請新冠紓困金，州府會根據申請者在疫情期間遭受的衝擊程度給予5000元至5萬元不等的補助金，商家所獲得的補貼只能用於申報在2020年3月1日至今年4月1日間，因新冠疫情產生的額外費用，包括員工工資、房產商業租金和銀行貸款、保險、水電費用、個人防護用品、供暖、通風、空調、其他機械和設備費用等。

2019年年度總收入在2萬5000元至4萬9999的商家，可獲得5000元補助，收入在5萬元至9萬9999元間，可獲得最高1萬元補助，10萬元至50萬元間可獲得總收入10%補助，最高5萬元。

州參議員卡普蘭(Anna M. Kaplan)和州眾議員迪蘭(Erik Dilan)在該紓困金基礎上繼續提案，要求免除獲得這一紓困金的商家的相關州收入稅，以保證所有補助款項全部用於商家從疫情中恢復，25日葛謨將提案簽署成法。

申請紓困金可登錄https://nysmallbusinessrecovery.com，商家需要準備2019年和2020年的稅單、國稅局(IRS)4506-C表格、企業地址及仍在經營的證據、員工人數、銀行信息等，證明在疫情期間的收入損失。

紓困金 疫情 葛謨

上一則

分離15個月「太極拳班一人沒少」 華社老人中心再現歡笑

下一則

紐約Delta病毒倍增 占確診者1成

延伸閱讀

駕照、出生證等 性別可標註X

駕照、出生證等 性別可標註X
葛謨性騷擾醜聞 高級顧問被約談

葛謨性騷擾醜聞 高級顧問被約談
紐約州新冠緊急狀態結束 砲台公園建「英雄之環」紀念碑

紐約州新冠緊急狀態結束 砲台公園建「英雄之環」紀念碑
葛謨自稱和亞當斯關係好 直批白思豪無能

葛謨自稱和亞當斯關係好 直批白思豪無能

葛謨稱和亞當斯關係很好 暗批白思豪無能

葛謨稱和亞當斯關係很好 暗批白思豪無能

熱門新聞

楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30
紐約市撒錢助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨/攝影)

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

2021-06-18 14:53
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗