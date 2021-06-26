小商家紓困金免稅 8億元待申請

州府持續鼓勵小商家申請疫期紓困金，並免除相關徵稅。(美聯社)

州府本月面向小商家推出8億元紓困金 ，受疫情 影響的小型企業、藝術和文化機構等都可申請，獲得最高5萬元的補助，州長葛謨 (Andrew Cuomo)25日簽署法案，商家和機構免繳所獲紓困金所需繳納的州稅，並鼓勵繼續申請。

紐約州小型企業，獨立藝術和文化機構從本月11日起可遞交申請新冠紓困金，州府會根據申請者在疫情期間遭受的衝擊程度給予5000元至5萬元不等的補助金，商家所獲得的補貼只能用於申報在2020年3月1日至今年4月1日間，因新冠疫情產生的額外費用，包括員工工資、房產商業租金和銀行貸款、保險、水電費用、個人防護用品、供暖、通風、空調、其他機械和設備費用等。

2019年年度總收入在2萬5000元至4萬9999的商家，可獲得5000元補助，收入在5萬元至9萬9999元間，可獲得最高1萬元補助，10萬元至50萬元間可獲得總收入10%補助，最高5萬元。

州參議員卡普蘭(Anna M. Kaplan)和州眾議員迪蘭(Erik Dilan)在該紓困金基礎上繼續提案，要求免除獲得這一紓困金的商家的相關州收入稅，以保證所有補助款項全部用於商家從疫情中恢復，25日葛謨將提案簽署成法。

申請紓困金可登錄https://nysmallbusinessrecovery.com，商家需要準備2019年和2020年的稅單、國稅局(IRS)4506-C表格、企業地址及仍在經營的證據、員工人數、銀行信息等，證明在疫情期間的收入損失。