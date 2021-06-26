紐約客談／老人中心重開 資源有限考驗管理層創意

老人中心需要在政府提供的有限資源中重啟，考驗管理層的創意及能力。圖為2020人瑞中心元宵聯歡活動。(本報檔案照)

老人中心 對許多年長而言，既是服務中心，也是重要社交場所，更有如第二個家；新冠疫情 肆虐紐約長達一年多，老人們如同「有家歸不得」，只能無奈等待政府重啟命令，如今老人中心再度開放大門，想用有限的資源內提供豐富的文娛活動，考驗中心管理層的創意及能力。

華人 社區高齡人口眾多，其中有許多年長者，因子女、孫輩在外州工作生活，不得已獨居，照顧他們的責任就落到社區的老人中心，既提供餐點、活動，能與人交流，降低長期獨居，罹患憂鬱症的可能。

即便需求量大，政府提供給老人中心的資源卻嚴重不足，在疫情後重開，不僅要有文娛項目，還得思考什麼活動能夠省錢，又讓老人們安全參與，更遑論因應防疫加強的軟硬體設備，以及人力成本等。

華人策劃協會人瑞中心場地大、活動多，是曼哈頓華埠重要的老人中心之一，重開之後中心只能發揮創意，增加電影放映、故事分享等不需要太多人力、成本的活動；不過華人社區其他的老人中心，缺乏場地設備等，要如何在有限資源中提供優質服務，仍是考驗。

有管理者說，市老人局鼓勵老人中心帶著年長者出外走走，並提供大巴，「但是沒有司機，也沒有經費請司機，要怎麼開車？就像是給你一個碗，不給你飯一樣。」

社區對老人中心需求有增無減，政府提供的資源不足，老人中心只能自己四處籌款，在籌不到款的情況下，只能拿著那口碗，眼巴巴的求其他人，施捨一點飯。