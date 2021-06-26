分離15個月「太極拳班一人沒少」 華社老人中心再現歡笑

華裔長者們迫不及待回到老人中心活動，開心與老朋友們相聚。(記者洪群超╱攝影)

新冠疫期，老人中心 是最早關閉，也是最晚重啟的場所之一。市長白思豪(Bill de blasio)本月宣布解禁後，往日歡笑熱鬧場景逐漸重現。分離逾400天，再次相逢，老人家們分外惜緣；經歷了疫情 ，也更重視健康。老人中心提供豐富心靈、鍛鍊身體的社交場地，疫期之後，更凸顯其重要角色。

迎來疫情重啟，老人中心仍嚴格遵循防疫規定。（記者洪群超/攝影）

法拉盛華策會福壽老人中心本周重開，雖然要填表、測體溫、戴口罩並保持六呎距離，且麻將等活動暫時取消，但得知消息後，許多人迫不及待回來會老友。

老人中心為長者準備口罩等防疫裝備。(記者牟蘭／攝影)

76歲的黃慰珠加入中心多年，兒女住長島，老人中心幾乎每日報到。疫期她與丈夫多待在家中看電視，或外出散步，重要的節日也只有兩人慶祝，備感孤獨，很興奮能與好友重逢。

法拉盛福壽老人中心近日重開，華裔長者喜相逢。圖為學員保持社交距離練太極拳。(記者牟蘭／攝影)

中心的義工李燕妮表示，「最開心的是太極拳班過去50多人，一人沒少」。李玉英參加太極拳課程，她說疫情嚴重時，約每周只外出一次，最多通過微信 與老友聯繫，打完疫苗後，便一直期待能早日回來「打拳鍛鍊」。

工筆畫老師顏愛環說，開心重返自己的講桌授課。(記者牟蘭／攝影)

73歲的顏愛環，2019年從河南來美，去年剛成為老人中心的工筆畫老師，疫情爆發前，剛與20餘名無繪畫基礎的長者學生一起開畫展，但不到一個月，便開始居家避疫。

顏愛環說，期間她格外想念自己的學生，只能在微信上交流。日前收到老人中心重開的通知後，欣然重返，看到昔日的講桌，感覺熟悉又陌生。雖然為防疫，今年縮小班級，看到20多名學生，最年長已93歲，都熬過疫情，非常感恩。

86歲的林文華在華埠華策會人瑞中心活動已有21年，「在家裡關了15個月，太想念老人中心這個大家庭了。」

林文華說，疫情期間只能通過電話來問候老人中心的老朋友們，也很悲傷地獲知兩名好友不幸染疫過世，如今終於迎來重啟，迫不及待能回到這裡，跟老朋友們重逢歡聚，「疫情期間孩子們都很擔心老人家們悶在家裡，老人中心終於能重開，子女都很開心，支持我們回來活動。」

林文華說，老人中心對華裔長者們的意義，不僅是能吃午餐、學電腦和英文、唱歌跳舞歡聚活動，更是很多長者們獲得政府資訊、了解時事的重要場所。

迎來疫情重啟，人瑞中心為長者會員們準備午餐。（記者洪群超/攝影）

從2013年起就在人瑞中心活動，還兼職該中心舞蹈老師的林美娟，也表示非常想念老人中心其樂融融的氣氛；她說，疫情期間人瑞中心的老朋友們都通過電話、微信保持聯繫、互相關心和鼓勵，也很感激老人中心的義工們期間堅持送餐上門，關懷會員們的身心健康，終於迎來疫後重啟，等不及要回來。