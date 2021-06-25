楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

華裔紐約市 長參選人楊安澤 自參選以來民調 高開低走，最終的第一順位得票率僅為11.7%，在初選夜認輸；前楊安澤總統競選團隊顧問指出，為楊安澤策畫市長競選的塔斯克戰略(Tusk Strategies) 公司難辭其咎，不僅將原楊安澤總統競選團隊邊緣化，拒絕許多合理建議，而且讓楊安澤「沒法做他自己」。

本報此前報導，楊安澤市長競選團隊的關鍵崗位絕大多數成員來自遊說公司塔斯克戰略，也因此引起有關利益衝突的質疑；前雅虎新聞駐白宮記者沃克(Hunter Walker)發文稱，一名不具名的楊安澤總統競選團隊成員表示，他們曾向塔斯克戰略提出有關媒體和數位推廣等方面的競選建議，但均遭無視，楊安澤競選失敗應歸咎於塔斯克戰略。

另一位前楊安澤總統競選團隊顧問則表示，自楊安澤參選市長以來，其總統競選團隊顧問就一直被邊緣化，以利塔斯克戰略運作；「以前一直是總統競選團隊主導楊安澤的競選事宜，但2020年總統競選結束後，塔斯克介入，一切突然改變，他們開始以自己的方式為楊安澤運作。」

楊安澤在競選初期的民調數字非常好，但在初選前幾周急轉直下，這位顧問認為是塔斯克戰略操作不當，「他們短短五個月就毀掉我們過去數年建立起的一切」；他特別指責楊安澤市長競選團隊聯合經理、塔斯克戰略負責紐約和新澤西業務的考非(Chris Coffey)，稱考非對媒體出言不遜，而且還讓楊安澤的粉絲團「楊幫」對選舉造成負面影響。

這位顧問說，考非的競選策略偏離了原先總統競選團隊設定的「讓楊安澤做自己」的策略，讓楊安澤在推特、Instagram、臉書和YouTube與粉絲的互動大為減少；同時，塔斯克戰略的團隊還阻止楊安澤利用其他名人做宣傳，如喜劇演員查普爾(Dave Chappelle)曾提出免費為楊安澤表演造勢，但遭到塔斯克戰略拒絕，認為查普爾太具爭議。

另外，楊安澤的總統競選團隊一開始並不希望他參選紐約市長，這位顧問說，總統競選團隊曾告訴楊安澤稱「競選紐約市長對你來說是錯誤的」，並且試圖勸說楊安澤爭取拜登政府的內閣職位，「我不知道後來他又聽信其他什麼話」。

楊安澤團隊尚未對此作出回應。