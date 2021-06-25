紐約華裔增幅最大 76%英語不佳

紐約市亞太裔人口從1990年的49萬人增長至2019年的120萬。（記者金春香／攝影）

市長移民 事務辦公室(MOIA)24日舉行線上會議，公布亞太裔人口調查報告，數據顯示亞太裔是紐約市 人口數量增長最快的族裔，從1990年的49萬人增長至2019年的120萬人，增幅逾二倍以上，亞太裔占紐約市總人口的比率也從7%增至14.3%；然而雖然亞裔在美國的數量和政治影響力都在不斷增加，但卻仍被視為「外來者」，市府指，需要民眾對不同少數族裔歷史和文化有基本了解，才可能進一步從根本上消除歧視。

報告指出，亞太裔移民是紐約市最多元的族裔群體，包括超過30種少數族裔，講超過50種語言，紐約市亞太裔群體中，有71%出生於海外，這一數字比西語裔的39%和非洲裔的32%高出許多；紐約市總體而言，有36%人口不是在美國出生。

華裔 作為亞太裔的重要組成部分，人口占亞太裔移民群體的近一半，華裔、孟加拉裔和巴基斯坦裔移民是過去十年來增長最快的三個亞太族裔，其中華裔增幅最大，過去十年內增加了近4萬6000人，而反觀韓裔，卻在同一時間段內減少了1萬5000多人。

報告顯示，相比印度裔、菲律賓裔和韓裔，華裔和孟加拉裔更傾向於在紐約市定居，紐約市的華裔移民占亞太裔移民的比率幾乎為美國該數字的二倍，不過華裔作為近年來增長速度最快的族裔之一，英語水平普遍偏低，與菲律賓裔僅27%的人口為英語能力有限相比，華裔該數字達76%。

新冠疫期間，紐約市有三分之二的亞太裔移民人口為民生必需行業員工，該數字在美國出生的亞太裔人口中為59%，在白人移民群體中為57%。

此外，13%的亞太裔移民為無證移民，其中尼泊爾裔和韓裔的該數字達22%和17%。

報告指出，雖然亞太裔在美國生活歷史很長，且人口和政治影響力都在不斷增加，然而這一群體卻仍長期被視為外來者，尤其在新冠疫情期間針對亞太裔的仇恨犯罪激增，需要共同努力提升對亞太裔社區的了解，強化所有少數族裔都是美國人的觀念，才能逐漸減少和消除歧視與仇恨。