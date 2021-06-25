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陳果仁遇害39年「黃哨子」扭轉偏見

記者洪群超／紐約報導
與會者共同吹響象徵團結對抗種族歧視與暴力的「黃哨子」，前排右五為唐騮千。(記者洪群超╱攝影)
與會者共同吹響象徵團結對抗種族歧視與暴力的「黃哨子」，前排右五為唐騮千。(記者洪群超╱攝影)

6月23日是陳果仁被仇亞白人毆打致死39周年紀念日，24日，旨在反擊仇恨亞裔犯罪、扭轉美國社會對亞裔刻板印象和系統性種族偏見的「黃哨子」(The Yellow Whistle)運動，在曼哈頓華埠舉行成立以來首次大型活動，向華人策劃協會人瑞中心的數百長者會員分發印有「我們屬於這裡」(We Belong)的黃哨子，吹響抗擊歧視的哨聲，將在美國社會中總與「黃禍」(Yellow Peril)聯繫在一起的黃色，扭轉為象徵亞裔驕傲、團結和不可欺的代表色。

影音來源：記者洪群超

「黃哨子」運動由百人會創始人之一、華裔慈善家唐騮千與妻子徐心眉以及友人莊麗安，在4月19日美國「愛國者節」（Patrots’ Day）時發起組成；徐心眉說，成立該組織的緣起，是見到新冠疫情以來反亞裔仇恨犯罪不斷發生，尤其是3月29日發生在曼哈頓中城的65歲菲律賓裔女子卡麗(Vilma Kari)無端遭襲，讓人憤怒，「必須阻止這類事件再發生。」

徐心眉介紹，黃色是水仙和向日葵的顏色，象徵樂觀與希望，然而在美國歷史上，黃色卻常與「黃禍」聯繫到一起，成為歧視、排斥亞裔的標誌。黃哨子運動就是要扭轉歷史性偏見，成為反亞裔仇恨暴力、自我保護和團結的象徵。哨子是最簡單且有用的自衛工具，當感到危險時，吹哨，聽到哨聲時，提供幫助或報警，所有人對種族歧視吹響哨音，發出警報。

唐騮千表示，每個黃哨子都印有「我們屬於這裡」字樣：「亞裔不要再承受模範少數族裔的刻板印象，要站出發聲：絕不保持沈默，我們也是美國人。」

前百人會會長、紐約市立大學皇后學院校長吳華揚也出席當日活動，講述發生在1982年6月19日的陳果仁案，在當時美國社會瀰漫的反日氣氛中，作為華裔的陳果仁被一對白人父子當作日本人毆打重傷，當月23日不治，此案也掀起全美首個亞裔反暴力反歧視民權運動。

「黃哨子」運動當日並捐贈華策會1萬4000個哨子由其發放；唐騮千介紹，「黃哨子」成立兩個多月來，已與分布全美50個州的組織合作，共發放20多萬個黃哨子，目前有30萬個哨子在各地繼續發放中，50萬個正在製作中，將和全美數百個組織合作、在各族裔社區分發。

市警仇恨犯罪審視小組(NYPD Hate Crime Review Panel)成員滕紹駿、轄管華埠的五分局局長張保羅(Paul Zangrilli)和社區事務官葉家傑、市警反亞裔仇恨犯罪組探員宗永豪、百人會共同創辦人鄧兆祥、華策會總裁何永康等當日也都出席，呼籲民眾不沉默，團結吹響對抗種族歧視與暴力的哨聲。

唐騮千（右起）與妻子徐心眉、友人莊麗安共同創立「黃哨子」運動。（記者洪群超/攝影...
唐騮千（右起）與妻子徐心眉、友人莊麗安共同創立「黃哨子」運動。（記者洪群超/攝影）
唐騮千與妻子徐心眉、友人莊麗安共同創立「黃哨子」運動。(記者洪群超╱攝影)
唐騮千與妻子徐心眉、友人莊麗安共同創立「黃哨子」運動。(記者洪群超╱攝影)
「黃哨子」運動向華策會人瑞中心的長者會員發放數百個黃哨子。（記者洪群超/攝影）
「黃哨子」運動向華策會人瑞中心的長者會員發放數百個黃哨子。（記者洪群超/攝影）
「黃哨子」運動向華策會人瑞中心的長者會員發放數百個黃哨子。(記者洪群超╱攝影)
「黃哨子」運動向華策會人瑞中心的長者會員發放數百個黃哨子。(記者洪群超╱攝影)
與會者共同吹響象徵團結對抗種族歧視與暴力的「黃哨子」。(記者洪群超╱攝影)
與會者共同吹響象徵團結對抗種族歧視與暴力的「黃哨子」。(記者洪群超╱攝影)

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