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紐約客談／參政能量爆發 市議會女性或過半

紐約客談
市議會女性參選人表現亮眼，圖為孟昭文支持黃敏儀參選。(本報檔案圖)
市議會女性參選人表現亮眼，圖為孟昭文支持黃敏儀參選。(本報檔案圖)

紐約市民主黨黨內初選落下帷幕，女性參選人在此次選舉中表現亮眼，原本市議會51個席位只有14名女性，本次選舉中有29名女性參選人暫時領先，其中包括第20選區的黃敏儀與第23選區的李琳達，她們若勝選，意味著市議會未來四年將以女議員為主力。

女性參政近年成趨勢有跡可循，因前總統川普多次發表性別與族裔歧視的言論，加上民主黨內部調整以及反性騷擾的MeToo運動等，女性更期望有話語權，從國會到市議會，愈來愈多女性參選。

受傳統政治文化的影響，選民常對女性參政有不同標準，不僅要求參選人有掌控大局的領導力，還要求她們親切和藹，甚至有人會討論這些女性的長相與家庭狀況；以李琳達為例，她的對手比哈爾(Steve Behar)就曾諷刺她「打媽媽牌」，雖然比哈爾的言論引起公眾討伐，但也凸顯女性參政的不易。

即使如此，已有大量女性民代打破偏見，為選民爭取權益。女性民選官員也最能拋開性別成見，挖掘政治新星；國會眾議員孟昭文力挺的黃敏儀、李琳達與第29選區的市議員參選人舒曼琳(Lynn Schulman)，各自憑藉優勢在她們的選區得票領先，都有望成為新任市議員。

總言之，女性參政不易，前路更任重道遠，疫情重創各地經濟，亟待她們以不同視野，帶領社區開創新局。

紐約客談，每周二至周六見報。

紐約市 民主黨 性騷擾

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