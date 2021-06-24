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葛謨自稱和亞當斯關係好 直批白思豪無能

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，亞當斯和他關係很好，不僅有足夠的治理經驗和能力，而且也有讓民眾信服的領導力。(州長辦公室提供)
葛謨表示，亞當斯和他關係很好，不僅有足夠的治理經驗和能力，而且也有讓民眾信服的領導力。(州長辦公室提供)

紐約市長初選落下帷幕，儘管排序複選制計票還未開始，但布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)的第一順位得票率大幅領先，有望勝出；州長葛謨(Andrew Cuomo)23日表示，亞當斯和他關係很好，不僅有足夠的治理經驗和能力，也有讓民眾信服的領導力，將有能力解決紐約市面臨的犯罪問題；他還暗批現任市長白思豪(Bill de Blasio)無能，暗示只要換新市長上台，都比現在的情況好。

葛謨恭喜亞當斯在初選中取得領先，他說，「選一個新市長是積極正面的事；對於紐約市，最嚴重的是犯罪問題，維護法律、秩序、公共安全才是第一要務；經濟重啟固然重要，但若沒有公共安全，人們就不會回來上班、消費、通勤，無論做多少基礎設施建設都無用；現任市府缺乏治理能力，且民眾對市府的領導力缺乏信心。」

他表示，要讓紐約市重新有活力，新任市長需同時具備兩大素質，其一是治理能力，其二是能取得民眾信心的領導力；「許多參選人很有能力，例如多諾萬(Shaun Donovan)有聯邦政府經驗，麥奎雷(Ray McGuire)私營領域經驗豐富，賈西亞(Kathryn Garcia)常年在市府工作，但市長同時也需要能取得民眾信任的領導力，讓人們相信能做成事。」

葛謨說，「亞當斯就是這樣的人，他以前做過警察，因此人們相信他能打擊犯罪；而且他也做過州參議員、區長，熟知社區需求，也有治理經驗；我們有過很多合作，我很喜歡他，和他的私人關係、工作關係都很好；他不僅將展現治理能力和領導力，他還有足夠的政治勇氣。」

他還表示，無論最終結果如何，有新市長上任對紐約市就是件好事，民調數字顯示市民對現任市長沒信心；「新市長跟我的關係肯定比現任好，我很難和一個高度政治化、無能的市長合作，而且這種情況已經持續太長時間，這對州府、對紐約市來說都很艱難。」

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