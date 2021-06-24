紐約市施打突破900萬劑 市府擴大到府接種

市公立醫院系統23日慶祝第100萬劑疫苗注射，接種者為康尼島分院員工的12歲女兒。(市長辦公室提供)

紐約市 至今已經施打超過900萬劑新冠疫苗 ，為進一步擴大接種，防範印度變種病毒 在紐約擴散，市長白思豪(Bill de Blasio)23日宣布，市府將上門接種的服務對象擴大到12歲及以上的居民；此外紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)當日還慶祝了該系統施打的第100萬劑疫苗，接種者為一名12歲少女。

此前紐約市已經為75歲以上的民眾和殘障者提供上門接種服務，白思豪表示，該服務已經惠及1萬5000人；市府將繼續擴大這一服務，那些希望接種、但去接種點存在困難者，可以直接登錄網頁nyc.gov/homevaccine或致電(877)829-4692預約，就可獲得上門接種服務，可選擇的時間為每日上午9時至晚7時。

上門接種提供輝瑞疫苗，將由兩名專業人員前往私人住宅提供服務，若有翻譯需求，市府也會提供，18歲以下在家接種時需要成人在場。

市衛生局最新數據顯示，全市新確診病毒感染者中，有5.6%感染印度變種病毒，比此前的4.9%有所增加，傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)本周再次提醒該變種病毒的傳播。

截至23日，紐約市已施打超過904萬6000劑疫苗，其中市公立醫院系統23日慶祝第100萬劑疫苗注射，接種者為該醫院系統康尼島分院員工的12歲女兒。

白思豪當日還宣布，市府正招募1萬名居民保衛團(Civilian Conservation Corps)成員，幫助清潔城市，目前已經招募3300多人，感興趣者可登錄網頁nyc.gov/ccc查詢和申請。