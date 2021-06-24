紐約州新冠緊急狀態結束 砲台公園建「英雄之環」紀念碑

州府將在曼哈頓下城砲台公園修建「英雄之環」紀念碑，由19棵楓樹環繞，代表19個不同的關鍵行業群體；此為概念圖。(州長辦公室提供)

州長葛謨 (Andrew Cuomo)23日宣布，歷時15個月的疫情 緊急狀態於24日(今日)結束，不再延續，紐約州 將正式進入疫後恢復階段；州府也決定在曼哈頓下城砲台公園(Battery Park City)修建「英雄之環」(Circle of Heroes Monument)紀念碑，由19棵楓樹環繞，代表19個不同的關鍵行業群體。

州長葛謨宣布，歷時15個月的疫情緊急狀態將於24日結束，紐約州將進入疫後復甦階段。（州長辦公室提供）

「英雄之環」紀念碑的中心將設置永不熄滅的火焰，紀念那些在新冠疫情期間為了保護和服務民眾獻出生命的關鍵人員；紀念碑所在地將被重新命名為「關鍵工人公園」(Essential Workers' Park)，將於9月6日勞工節揭幕。

葛謨表示，聯邦疾病防治中心(CDC)的口罩相關規定將繼續，公共交通、醫院等聚集場所仍須戴口罩，未接種疫苗者也應繼續戴口罩。

葛謨宣布，歷時15個月的疫情緊急狀態訂於24日結束，不再延續，紐約州將正式進入疫後恢復階段。（州長辦公室提供）

紐約州已有超過70%的成年民眾至少接種一劑新冠疫苗，州府此前已取消絕大部分防疫限制；葛謨說，緊急狀態之所以能結束，歸功於紐約民眾和關鍵行業人員的防疫努力，「紐約州曾經是感染率最高的州之一，如今已是全美最低；現在我們將翻開疫後恢復新的一頁，緊急狀態的結束將讓我們更好地將精力集中在疫後復甦上。」

州府將在曼哈頓下城砲台公園修建「英雄之環」紀念碑，由19棵楓樹環繞，代表19個不同的關鍵行業群體；此為概念圖。(州長辦公室提供)

州府數據顯示，全州七天新冠檢測陽性率已經降至0.36%，已連續下降79天，連續26天創最低紀錄；全州已累計施打疫苗超過2070萬劑，超過一半的民眾已完全接種。

葛謨也表示，緊急狀態的結束不代表疫情已經結束，民眾應繼續接種疫苗，尤其是年輕人；葛謨說，「現在Delta變種病毒正在世界其他地方肆虐，不要以為變種病毒不會在這裡傳播，民眾應繼續提高警惕，在遵守CDC口罩要求的同時，地方政府也應該根據CDC的要求維持防疫執法。」

州府將在曼哈頓下城砲台公園修建「英雄之環」紀念碑，由19棵楓樹環繞，代表19個不同的關鍵行業群體；此為概念圖。(州長辦公室提供)

另外，葛謨還簽署法案，州府將為關鍵行業人員的子女提供2500萬元的兒童照護獎學金，要求所有醫療機構成立員工委員會，制定緊急狀況應對計畫，為可能的下一次疫情做好準備、保證滿足醫護人員需求。