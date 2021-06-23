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華埠市議員 西語裔馬泰大幅領先

記者金春香╱紐約報導
市議會第一選區暫由馬泰領先，圖為他競選於街頭造勢。(馬泰提供)
市議會第一選區暫由馬泰領先，圖為他競選於街頭造勢。(馬泰提供)

紐約市黨內初選，至截稿時，部分票數統計顯示，市議會第一選區市議員由四年前曾挑戰陳倩雯的西語裔青年馬泰(Christopher Marte)領先，曼哈頓地區檢察官一職布拉格(Alvin Bragg)領先，市議員李文(Mark Levine)在曼哈頓區長參選人中領先。

2017年馬泰以200票微弱劣勢敗給競選連任的陳倩雯，但之後一直沒有離開社區，在反對市府於華埠修建社區監獄，反對社區貴族化，反對兩橋社區豪宅建案等問題上都站出來發聲。

馬泰在下東城出生長大，父親曾經營一家雜貨店，但後來因租金不斷上漲而關門，母親則曾是家庭護理員；馬泰大學期間在中國浙江大學交換過兩年。

今年第一選區市議員一職參選者眾多，其中有三名華裔，分別為劉林劍虹(Jenny Low)，李金枝(Gigi Li)和李翠珊(Susan Lee)，但至截稿時間開票結果，馬泰以超過40%的得票率領先。

布拉格成長於曼哈頓哈林區，此前曾擔任紐約州第一副檢察長，曾參與起訴淫魔溫斯坦(Harvey Weinstein)及川普政府人口普查違規，他還曾擔任民權律師和紐約南區助理檢察官，目前為紐約法學院客座教授；曼哈頓地區檢察官一職並不採取排序複選制投票，每名選民只能投給一人。

李文目前是市議會衛生委員會主席，曾兩次當選市議會第七選區市議員，選區覆蓋部分西哈林區、陽邊高地、和部分華盛頓高地，多年來他在市議會致力於公共衛生健康、租客維權、可負擔住房等內容；從政前，李文是一名雙語數學和科學教師。

紐約市 曼哈頓 檢察官

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