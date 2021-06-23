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黃敏儀有望當選法拉盛市議員

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀(前排左三)得票領先，感謝所有支持者。(記者朱蕾╱攝影)
黃敏儀(前排左三)得票領先，感謝所有支持者。(記者朱蕾╱攝影)

華裔參選人最多的皇后區法拉盛第20選區市議員選舉，截至22日晚本報截稿，在當日和提前投票的選票開出約73%時，黃敏儀(Sandra Ung)以24.8%的得票率排在首位，領先得票率第二高的楊愛倫近9%。黃敏儀當晚表示，「這是一個好的開始，讓我們耐心等待所有選票開出」。黃敏儀目前是全市所有選區中，最有望當選市議員的華裔參選人。

20選區市議員此次共有八名民主黨人參選，六人為華裔。截至22日晚11時，得票率最高的黃敏儀獲得1411票，第二名的楊愛倫獲得922票，王能緊隨其後，得到909票；全國西語裔警察協會主席米藍達(Anthony Miranda)以15.7%的得票率暫列第四，韓裔崔容準(John Choe)的得票率比米藍達低1.4%。

黃敏儀於當晚10時40分在支持者的歡呼聲中，來到法拉盛的慶功宴現場，她表示，「這是一個很好的開始，每張選票對我都很重要，走到這一步，離不開我所有支持者對我的信任和幫助，我擁有最好的競選團隊，感謝所有人對我的支持。」

「晚上剛開始開票時，我真的非常緊張」，黃敏儀說，「很高興現在能夠領先，期待選票全部開出。」

除了法拉盛選區，皇后區此次還有兩個市議會選區有華人參選，分為為艾姆赫斯特(Elmhurst)第25選區和森林小丘(Forest Hills)第29選區。

25選區有八名民主黨參選人，22日晚的開票，民權、住房律師克里斯南(Shekar Krishnan)以1923票(28.9%)位列第一，華裔陳熠得到1315票，排名第二。

29選區，任職於市議長辦公室的舒曼琳(Lynn Schulman)暫時票數最多，得到2608票，得票率為22.9%，華裔臧東慧以11.1%的得票率暫時排名第四，另一名華裔參選人黃啟俊(Edwin Wong)以7.5%的得票率排名第六。

在華裔居民較多的貝賽(Bayside)19選區，前州參議員艾維樂(Tony Avella)以36.5%的得票率暫列首位，前皇后區長預算主任李真(Richard Lee)票數第二高，得票率為30.2%。

華裔 法拉盛 皇后區

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