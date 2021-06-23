紐約初選 市長亞當斯暫領先 楊安澤認輸

楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市 級民代黨內初選22日落下帷幕，根據市選舉委員會的初步計票結果，截至22日晚11時，全市已開出81%的提前投票 及初選日投票，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以30.7%的第一順位得票率在民主黨初選中暫時領先，排在第四位的華裔參選人楊安澤 已經認輸；預計沒有參選人的第一順位得票率將超過50%，選舉委員會將在下周開始排序複選制計票，最終結果7月12日當周才能出爐。

根據當晚初步開票結果，華裔市長參選人楊安澤首輪得票率暫居第四；他承認敗選，表示對這場選舉感到驕傲，還於派對現場動情對妻子呂艾玲說：「我無法讓你成為紐約市第一夫人，但你在我心裡永遠是第一。」

他表示，為這場選舉感到驕傲，自己獲得了前所未有的熱情支持，幫助讓貧富不均、仇恨亞裔犯罪、疫後經濟復甦等重要議題受到廣泛關注和掀起熱烈討論，已達成參選的一大目標。楊安澤表示，雖然自己無法成為下一任紐約市長，但會繼續以其他方式來貢獻紐約。

2013年參選市長的劉醇逸當晚陪伴楊安澤左右，表示為他此次競選取得的結果感到驕傲：「不論結局如何，他都是我們的驕傲；他為亞裔參政邁出了一大步，讓我們的能見度再度提升，我為他喝采，太棒了！」

數據顯示，截至22日晚11時，全市已開出81%的選票，亞當斯第一順位得票17萬1990張，得票率為30.7%；前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)排在第二，得12萬366票，得票率21.5%；前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)排在第三，得11萬6010票，得票率20.7%；楊安澤排在第四，得6萬5691票，得票率11.7%；市主計長斯靜格(Scott Stringer)以5.4%的得票率排在第五。

共和黨方面，街道治安巡邏非盈利組織「守護天使」的創始人斯利瓦(Curtis Sliwa)已獲得71.9%的第一順位選票，確認獲勝。

市主計長方面，市議員蘭德(Brad Lander)以31.5%的第一順位得票率在民主黨初選中暫時領先，市議長張晟(Corey Johnson)以23.1%排在第二，華裔參選人潘佳仁得票率2.5%；現任市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)在公益維護人初選中，以超過70%的第一順位得票率勝出。

本次初選是排序複選制(Ranked Choice Voting)在紐約市的首次大規模應用，由於選制複雜，選舉局在初選日當天只能公布提前投票和初選日當天的各參選人第一順位得票率，若無參選人的得票率過半，選舉局後續將進行排序複選制歸票，第一順位票數最少者被淘汰，選民所投票數被轉移至其第二選擇，以此重複直到任何參選人的得票率超過50%則獲勝。

根據計畫，選舉委員會將在6月29日首次運行排序複選制計票軟體，並公布非官方結果，但這一輪不包括不在籍選票和宣誓選票；選舉委員會此前表示，已經收到超過22萬份不在籍選票申請，目前已經寄回超過8萬2000份不在籍選票；到7月6日，選舉局才會納入不在籍選票和宣誓選票，並再次運行計票軟體，預計在7月12日當周才能公布最終官方結果。