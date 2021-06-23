紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

初選終於到來，候選人均最後衝刺；然而，原定午後到曼哈頓華埠 拉票的楊安澤 卻未如約到場，跳過華埠，直奔布碌崙(布魯克林)投票站拉票；其團隊稱因天氣原因來不及，但深層原因，或許是他覺得華埠選民大多心意已定，在布碌崙爭取更多第一順位選票更為重要。

然而，楊安澤能否翻盤，恐怕不在於第一順位選票的多寡，而是第二、第三順位的支持率；近幾次民調 數字顯示，楊安澤的第一順位支持率一度滑落至第三、第四位，雖然最後一次民調中重返第二，但仍和排在第一的亞當斯有較大差距。

而且，在第二、第三順位支持率方面，楊安澤也不如亞當斯；更要命的是，楊安澤和亞當斯的政見相仿，民調顯示，楊安澤和亞當斯的目標選民群體高度重合，一般將亞當斯放第一者，會把楊安澤放第二，反之亦然；這種情況下，如果楊安澤的第一順位得票率無法超過亞當斯，當選的可能性會降低。

這也是楊安澤為什麼在初選前最後一周，選擇與民調排在第三的賈西亞聯盟，希望賈西亞的支持者將他排第二，並呼籲自己的支持者將賈西亞排在第二；因為他清楚，只有吸引那些未把亞當斯排在第一的人，把自己排在第二、第三，同時讓更多自己的支持者將亞當斯排除出選票，才有機會在排序複選制後續計票時反超。

這種策略能否奏效尚未可知，因為賈西亞並未對楊安澤投桃報李、呼籲支持者在第二順位選楊安澤；而且，從初選日華裔投票情況看，同時選擇楊安澤和亞當斯的選民仍是大多數；如果選情一如民調數字，則第一輪不會有人得票率超過50%，紐約市能否誕生首位亞裔市長，下個月初見分曉。