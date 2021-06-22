紐約暴雨 下班塞車 華裔不減投票熱情

韓裔李真在貝賽169小學投票站附近拜票。(記者牟蘭／攝影)

民主黨黨內初選22日舉辦，亞裔 居民較多的皇后區第19選區的169小學投票 站當天迎來大量的選民，不少選民不畏風雨，下班後冒雨投票；一位華裔選民表示，她當天專程從長島趕回，就為支持楊安澤 (Andrew Yang)選市長，期盼他能創造歷史，為自己的孩子做榜樣。

第19選區市議員參選人李真(Richard Lee)表示，他一整天的行程就是圍繞選區內最大的投票站169小學展開，他與義工在距離投票站100呎的地區設立拜票攤位，為選舉做最後衝刺，「我沒有慶功宴，我所有的募款資金都用於選舉」。

李真說，除了為自己拉票外，他多次公開發聲支持華裔參選人楊安澤選市長；他說，目前仇恨亞裔風氣四起，他認同楊安澤的部分政治理念，且同為亞裔，他期盼有一個代表能提高亞裔的政治地位，「劉醇逸選市長的時候，我也支持他」。

22日下午5時左右，紐約出現暴雨天氣，部分路段車輛擁堵，但也無法阻擋選民投票的熱情；今年46歲的張心表示，自己在曼哈頓上班，當天特別提早下班，一路冒雨趕到貝賽的投票站投下選票。

張心補充，自己的大兒子即將升入高中，原本計畫準備特殊高中入學考試，但現任市長天天喊廢，她也只能為孩子「另某他路」，準備在長島購買住宅；她表示，當天的投票，自己把市長的第一順位投給楊安澤，第二位留給亞當斯(Eric Adams)，盼望兩人能留住特殊高中入學考試。

在貝賽灣台居住超過十年的周艾米(Amy Zhou，音譯)表示，自己是一名房產經濟，當天原本約客人在長島看房，被提醒當天是初選日後，立即放下手中的工作，趕往投票站投票；她說，由於下大雨，原本20分鐘的車程延長至40分鐘，但她也欣然前往，投票給楊安澤，希望他創造歷史。