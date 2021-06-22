我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／台灣女生孤身闖戰地 撥開以巴煙硝迷霧

「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

紐約暴雨 下班塞車 華裔不減投票熱情

記者牟蘭／紐約報導
韓裔李真在貝賽169小學投票站附近拜票。(記者牟蘭／攝影)
韓裔李真在貝賽169小學投票站附近拜票。(記者牟蘭／攝影)

民主黨黨內初選22日舉辦，亞裔居民較多的皇后區第19選區的169小學投票站當天迎來大量的選民，不少選民不畏風雨，下班後冒雨投票；一位華裔選民表示，她當天專程從長島趕回，就為支持楊安澤(Andrew Yang)選市長，期盼他能創造歷史，為自己的孩子做榜樣。

第19選區市議員參選人李真(Richard Lee)表示，他一整天的行程就是圍繞選區內最大的投票站169小學展開，他與義工在距離投票站100呎的地區設立拜票攤位，為選舉做最後衝刺，「我沒有慶功宴，我所有的募款資金都用於選舉」。

李真說，除了為自己拉票外，他多次公開發聲支持華裔參選人楊安澤選市長；他說，目前仇恨亞裔風氣四起，他認同楊安澤的部分政治理念，且同為亞裔，他期盼有一個代表能提高亞裔的政治地位，「劉醇逸選市長的時候，我也支持他」。

22日下午5時左右，紐約出現暴雨天氣，部分路段車輛擁堵，但也無法阻擋選民投票的熱情；今年46歲的張心表示，自己在曼哈頓上班，當天特別提早下班，一路冒雨趕到貝賽的投票站投下選票。

張心補充，自己的大兒子即將升入高中，原本計畫準備特殊高中入學考試，但現任市長天天喊廢，她也只能為孩子「另某他路」，準備在長島購買住宅；她表示，當天的投票，自己把市長的第一順位投給楊安澤，第二位留給亞當斯(Eric Adams)，盼望兩人能留住特殊高中入學考試。

在貝賽灣台居住超過十年的周艾米(Amy Zhou，音譯)表示，自己是一名房產經濟，當天原本約客人在長島看房，被提醒當天是初選日後，立即放下手中的工作，趕往投票站投票；她說，由於下大雨，原本20分鐘的車程延長至40分鐘，但她也欣然前往，投票給楊安澤，希望他創造歷史。

民主黨黨內初選22日舉辦，當天下午5時左右部分地區出現暴雨，但選民仍積極投票；圖...
民主黨黨內初選22日舉辦，當天下午5時左右部分地區出現暴雨，但選民仍積極投票；圖為貝賽169小學投票站。(記者牟蘭／攝影)

投票 楊安澤 亞裔

上一則

紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

延伸閱讀

紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤
紐約華埠投票站選民熱情高 百歲老人投給楊安澤

紐約華埠投票站選民熱情高 百歲老人投給楊安澤
「楊安澤效應」 紐約皇后區華裔選民投票熱情高漲

「楊安澤效應」 紐約皇后區華裔選民投票熱情高漲
紐約市長選舉最後衝刺 法拉盛華人社團籲支持楊安澤

紐約市長選舉最後衝刺 法拉盛華人社團籲支持楊安澤
最終民調：楊安澤回升第2…經濟、教育最受信任

最終民調：楊安澤回升第2…經濟、教育最受信任

熱門新聞

高景珍今年3月時在法拉盛做義工。(讀者提供)

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

2021-06-15 16:58
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

名企工作華女失蹤近一周 被警方找到

2021-06-15 15:22

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

2021-06-17 21:07
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
紐約市撒錢助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨/攝影)

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

2021-06-18 14:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣

楊冪下班路被網友捕獲 傲人身材險撐爆上衣
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
中駐美大使崔天凱發辭別信：八年任期 經歷歷史事件

中駐美大使崔天凱發辭別信：八年任期 經歷歷史事件

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高