疫後物價漲 民眾旅遊費大增

由於供需不均，統計發現今年夏天旅遊成本增加不少。圖為北卡羅萊納州的夏洛特道格拉斯國際機場。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州於日前全面取消防疫相關規定，各類活動也逐漸恢復正常，不少華人 待在家居家避疫一年多以後，都希望能夠外出旅行；不過由於疫情 之後民生物價上漲，再加上供給需求不均，也導致旅費暴增，今年夏天想要出門，荷包恐將「大出血」。

夏天為旅遊旺季，今年在全美疫情和緩，但全世界疫情仍不明朗的情況下，不少民眾都會選擇不出國，而在美國境內旅遊，不過由於需求量短時間暴增，也讓旅遊業來不及供給。

根據統計，美國境內機票自4月開始價格就上漲了9%，而國際航班機票則上漲17%，另外全美旅遊協會旅遊物價指數(U.S. Travel Association Travel Price Index)也顯示，今年比去年4月的旅遊成本，價格就增加了9.5%。

日前到科羅拉多州旅遊的華人陳亭穎原本想趁著夏天旺季前，與友人一起出遊，希望能夠省下一些旅費，沒想到一個人在當地玩一周，光是機票、住宿和租車等，就花了快要1000元；她表示，由於機票是在出遊前一個月就預定，價格約為200多還算正常，不過由於在出遊前幾周才開始規畫行程及訂房，導致住宿花費不少，尤其是在國家公園附近。

陳亭穎說：「疫情讓大家都往郊區跑，等到要訂房的時候，才發現靠近國家公園的酒店幾乎都被訂滿，價格也跟著水漲船高，反倒是愈靠近城市的地方價格反而比較便宜」；不過她也發現，有許多人開著露營車到當地旅遊，雖然省下旅費，但目前油價偏高的情況下，成本還是相對較高。

不過提前規畫的民眾，則幸運避開這波旅遊成本的增加；在5月到紐奧良旅行的華人黃駿說，自己一早就開始規畫行程，在市區玩的他，並未認為價格有明顯上漲，同時紐奧良的物價也比紐約市 還相對便宜，整體來說旅費沒有差太多。

原本打算在近日到德州旅遊的李顄慶則發現機票價格明顯上漲；他表示，4、5月在谷歌上看到紐約飛到德州達拉斯機場的來回機票約為90幾元，近日開始漲到200多元，讓他開始想是否改為只去紐約上州玩玩、走走就好。

李顄慶說，雖然疫情稍有和緩，也看到身邊不少友人開始在社群媒體上放自己到外州旅遊的照片，發現外州的防疫措施仍沒有紐約嚴密，同時他也仍會擔心有變種病毒，甚至第三波、第四波疫情，如果此時硬要出遊，不僅傷了荷包，恐怕也會增加染疫風險。