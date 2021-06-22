紐約市打疫苗逾900萬劑 推創業協助拚經濟

白思豪表示，全市累計新冠疫苗施打量已超過900萬次。（市長辦公室提供）

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)21日表示，全市累計新冠疫苗施打量已超過900萬次；同時，全市七天平均新冠檢測陽性率降至0.53%，創下歷史新低；為刺激經濟恢復，市府21日推出創業協助項目，為小商業者提供一站式的咨詢服務，縮短訴求處理時間。

根據市府數據，目前已有55%的市民至少接種一針疫苗，66%的成年人至少接種一劑，但仍然低於州長葛謨(Andrew Cuomo)設定的70%目標；白思豪表示，市府將繼續採取激勵舉措，包括獎品為2500元的每周抽獎活動。

同時，為加速疫後經濟恢復，白思豪和小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)21日宣布一項名為「快速啟動」(NYC Business Quick Start)的創業協助項目，為小商業創業者提供價值1100萬元的咨詢服務，希望為創業者提供一站式的服務，預計5萬個小商業者將受益；白思豪表示，小商業者若在該項目內提出疑問或訴求，如監管相關問題，市府將確保在48小時內給出答復，將問題處理時間縮短50%。

不少小商業者在疫情中受傷慘重，不得不關門；但白思豪呼籲那些已經停業的小商業者，應該抓住機會重頭再來；白思豪說亞馬遜 會員日21日已經開始，但在此之時市民應該更好地支持社區小商業者，而不是在亞馬遜購物，「真正的社區購物者，會把錢用來支持社區，而不是放進亞馬遜的口袋。」

該項目將由小商業局、樓宇局、環保局、衛生局和消防局協理，由以上部門抽調100人專門處理；白思豪表示，「小商業回歸社區已時不我待，這是紐約市恢復正常的時刻，我希望將紐約市打造成創業最為便捷的城市，這個項目將為小商業者提供一切所需資源，幫助他們運營的更容易，助力全市疫後恢復。」