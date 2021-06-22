楊安澤個人捐款數創紀錄 大金主轉向亞當斯

近來由於楊安澤民調數字滑落，富豪階層已經轉而向亞當斯投入巨款。（亞當斯提供）

華裔市長參選人楊安澤 團隊21日表示，楊安澤共接到了將近2萬4000份個人捐款，創下紐約市 長初選、普選的歷史最高紀錄；楊安澤團隊表示，參選五個月以來，楊安澤已籌款超過1040萬元；不過，選舉之初同時看好楊安澤和布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)的部分大金主，近來由於楊安澤民調 數字滑落，轉而向亞當斯投入巨款。

楊安澤團隊表示，他的個人捐款額已經超過丁勤時(David Dinkins)在1989年參選市長時的2萬3287份紀錄；楊安澤表示，「草根的支持難以置信，而且在最後幾周的競選中越來越強，顯示出全市選民的心聲：人們已經準備好做出改變；這對那些感到被忽略、一直排斥在選舉之外的選民來說令人激動，有了從所未有的改變機會。」

不過，選舉之初看好溫和派參選人的富裕階層，如今已經把籌碼更多地押在亞當斯身上；根據市競選財務委員會的數據，由大金主成立的各種超級政治行動委員會(super PAC)，在紐約市長初選上已經支出超過2400萬元的選舉經費，占全市總選舉經費的大約30%，其中一半是給三名溫和派參選人：楊安澤、亞當斯和前華爾街高管麥奎雷(Raymond McGuire)。

至少有14名富比世億萬富豪已確認為此次市長參選人捐過款，此前他們對亞當斯和楊安澤的捐款平分秋色，但隨著楊安澤民調數字下滑，富豪捐款近來轉向亞當斯。

例如，避險基金百萬富翁、大都會隊老闆柯恩(Steven Cohen)在5月中旬分別向楊安澤和亞當斯的競選花費各50萬元，但現在已經放棄向楊安澤的競選注資，轉而向亞當斯追加了100萬元政治獻金；另一名避險基金大佬洛伯(Daniel Loeb)5月中旬也向楊安澤和亞當斯的競選各提供50萬元，隨著亞當斯鞏固民調領先優勢，三周後他向亞當斯追加了50萬元。