最終民調：楊安澤回升第2…經濟、教育最受信任

華裔參選人楊安澤則回升至第二位，第一順位支持率為20%。（楊安澤競選團隊提供）

紐約市長民主黨 初選日前一天的最終民調 顯示，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以28%的第一順位支持率繼續排在第一，華裔參選人楊安澤 則回升至第二位，第一順位支持率為20%；該民調也顯示，選民最為關心的是打擊犯罪，有超過55%的受訪者認為此是頭等問題。

NY1/Ipsos在6月10日至17日對2924名潛在民主黨選民進行了調查，除了亞當斯和楊安澤排名前二位，前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)以15%的第一順位支持率排在第三，前市長助理威利(Maya Wiley)以13%排在第四；在排序複選制模擬的最後一輪中，亞當斯預計將以56%對44%的得票率戰勝楊安澤。

該民調顯示，打擊犯罪仍然是市民最關心的問題，有55%的受訪者認為這是頭等問題，而亞當斯則是選民在打擊犯罪方面最為信任的參選人；根據民調，39%的受訪者信任亞當斯是解決犯罪問題的最佳人選，信任楊安澤的僅為15%，還有13%的人表示不知道誰是打擊犯罪的最佳人選；但在遊民、抗擊疫情、重啟經濟和教育議題上，楊安澤的支持率則稍高於亞當斯。

其他候選人方面，市主計長斯靜格(Scott Stringer)的第一順位支持率為8%，前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)為5%，前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)和非營利組織創辦人莫拉萊斯(Dianne Morales)僅為1%。

儘管支持率未排在第一，但楊安澤知名度最高，86%的潛在民主黨選民表示對楊安澤比較熟悉，排在其後的則是亞當斯的83%和斯靜格的80%，僅有67%的選民表示對賈西亞比較熟悉。

近期楊安澤的民調數據不佳，其他民調顯示，楊安澤的支持率已經下滑至第三甚至第四位；不過楊安澤在選舉最後一周發力，參加提前投票，並與競爭對手賈西亞聯盟，打擊排在第一的亞當斯，企圖獲得更多的第二、第三順位選票；但這份民調顯示，亞當斯的第二順位得票率仍以15%超過楊安澤的12%。