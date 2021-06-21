反對布碌崙7、8大道單行道計畫 華人市交通局總部示威

亞裔維權大聯盟與紐約同源會，21日帶著約80名社區居民，到市交通局位於曼哈頓下城的總部門口示威抗議。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 交通局(DOT)計畫將布碌崙(布魯克林)7、8大道 改為單行道，引起當地華人不滿，並質疑過程不透明；21日亞裔 維權大聯盟與紐約同源會(CACAGNY)，帶著約80名社區居民，到市交通局位於曼哈頓下城的總部門口示威抗議，表達社區意見，並遞交請願信。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

抗議民眾在市交通局樓下大喊「沒有社區參與、不改單行道」(No voice, no project!)，傳達社區不滿；亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊表示，社區並非反對改單行道，但由於市交通局在過程中缺乏社區溝通，同時根據法規，市交通局的計畫應先與社區委員會討論，但此次卻企圖通過成立社區諮詢委員會(Community Advisory Board, CAB)避開該步驟，罔顧社區利益。

遞給市長白思豪(Bill de Blasio)和市交通局局長加特曼(Hank Gutman)的請願書中提到，在8大道華人社區中停車位和擁堵問題一直存在，而改單行道將會使問題加劇；請願書要求相關單位與社區直接溝通，期間市交通局應完全將該計畫暫停。