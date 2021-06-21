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反對布碌崙7、8大道單行道計畫 華人市交通局總部示威

顏嘉瑩
亞裔維權大聯盟與紐約同源會，21日帶著約80名社區居民，到市交通局位於曼哈頓下城的總部門口示威抗議。(記者顏嘉瑩/攝影)
亞裔維權大聯盟與紐約同源會，21日帶著約80名社區居民，到市交通局位於曼哈頓下城的總部門口示威抗議。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市交通局(DOT)計畫將布碌崙(布魯克林)7、8大道改為單行道，引起當地華人不滿，並質疑過程不透明；21日亞裔維權大聯盟與紐約同源會(CACAGNY)，帶著約80名社區居民，到市交通局位於曼哈頓下城的總部門口示威抗議，表達社區意見，並遞交請願信。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

抗議民眾在市交通局樓下大喊「沒有社區參與、不改單行道」(No voice, no project!)，傳達社區不滿；亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊表示，社區並非反對改單行道，但由於市交通局在過程中缺乏社區溝通，同時根據法規，市交通局的計畫應先與社區委員會討論，但此次卻企圖通過成立社區諮詢委員會(Community Advisory Board, CAB)避開該步驟，罔顧社區利益。

遞給市長白思豪(Bill de Blasio)和市交通局局長加特曼(Hank Gutman)的請願書中提到，在8大道華人社區中停車位和擁堵問題一直存在，而改單行道將會使問題加劇；請願書要求相關單位與社區直接溝通，期間市交通局應完全將該計畫暫停。

當天參與示威者也從下城市交通局辦公室，一路遊行至市政廳(City Hall)，強烈表達社區意見。

亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊(右)與紐約同源會創會會長陳慧華(中)，試圖把請願書...
亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊(右)與紐約同源會創會會長陳慧華(中)，試圖把請願書遞給市交通局21日帶著約80名社區居民，到市交通局位於曼哈頓下城的總部門口示威抗議。(記者顏嘉瑩/攝影)
亞裔維權大聯盟與紐約同源會，21日帶著約80名社區居民，到市交通局位於曼哈頓下城...
亞裔維權大聯盟與紐約同源會，21日帶著約80名社區居民，到市交通局位於曼哈頓下城的總部門口示威抗議。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 亞裔 8大道

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