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楊安澤、賈西亞 首次聯手出擊

記者金春香／紐約報導
楊安澤和賈西亞19日從法拉盛來到曼哈頓繼續造勢。(記者金春香／攝影)
楊安澤和賈西亞19日從法拉盛來到曼哈頓繼續造勢。(記者金春香／攝影)

市長參選人楊安澤、賈西亞(Kathryn Garcia)19日在皇后區和曼哈頓聯合造勢和拜票，二人都強調此舉並非互相背書，但楊安澤對賈西亞的稱讚和支持更加明顯，鼓勵自己的支持者「將賈西亞放在選票第二順位」，賈西亞僅強調，二人只是共同造勢，鼓勵大家出來投票，善用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，不願發表鼓勵自己支持者同樣支持楊安澤的言論。

根據多項民調，紐約市選民仍有很大一部分還未決定投票人選，且由於提前投票較為冷清，預計22日初選當天才是重頭戲，因此參選人最後的競選戰略和衝刺更顯重要。

楊安澤與支持者合影。(記者金春香／攝影)
楊安澤與支持者合影。(記者金春香／攝影)

楊安澤和賈西亞的競選團隊18日晚間發出聯合舉辦造勢活動通知後，大家都翹首期待二人如何互相幫助，爭取從各自的支持者群體中獲得更多第二順位選票，以在民調不利的情況下，追擊數字領先的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)。

楊安澤在造勢活動和記者會上多次指出，賈西亞是傑出的政府公職人員，「如果你支持我，請確保也在選票上勾選賈西亞的名字。」

然而反觀賈西亞，則未對楊安澤表示任何稱讚，「我們之前是對手，現在還是對手，我們在一些問題上觀點一致，但可以確定的是，我也無法同意楊安澤的全部觀點。」

楊安澤和賈西亞19日從法拉盛來到曼哈頓繼續造勢。(記者金春香／攝影)
楊安澤和賈西亞19日從法拉盛來到曼哈頓繼續造勢。(記者金春香／攝影)

賈西亞稱二人競選市長的出發點，都是希望讓這座城市恢復生機，呼籲選民善加使用排序複選制投票，但她不會鼓勵和明確指出自己的支持者，應該將哪位參選人放在第二。

據悉，楊安澤團隊也向白思豪前顧問威利(Maya Wiley)發出共同舉行造勢活動的橄欖枝，但威利因不滿楊安澤本周提議將街頭精神疾病患者安置到專門地點的言論，而拒絕參加。

楊安澤和賈西亞19日於曼哈頓聯合舉辦記者會。(記者金春香／攝影)
楊安澤和賈西亞19日於曼哈頓聯合舉辦記者會。(記者金春香／攝影)

賈西亞在現場被問及是否會選擇與其他參選人共同舉行活動，她表示自己持開放態度，但「時間上不允許了。」

紐約市選舉局19日表示，過去一周全市有約13萬選民完成提前投票。

競選團隊分發印有兩人頭像的宣傳單。(記者金春香／攝影)
競選團隊分發印有兩人頭像的宣傳單。(記者金春香／攝影)

楊安澤 投票 紐約市

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