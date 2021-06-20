「爸爸是我的榜樣」 父子變同事 馬光祁回饋社區

馬光祁將加入馬宏的診所，父子一同服務社區。(記者牟蘭／攝影)

「爸爸是我的榜樣」，今年32歲馬光祁，年少時就確定人生目標，希望像父親馬宏一樣當醫生，他沿著父親的腳步，進入同一所醫學院，完成住院醫生與專科醫生培訓，8月將到父親法拉盛 的診所工作，父子變同事、子承父業，服務華人 社區。

馬光祁(黃衣者)從小以父親當榜樣。(馬宏提供)

在法拉盛執業逾20年的馬宏表示，1972年、他14歲時，跟隨父親馬克任從台灣移居紐約，他回憶，父母當時忙於世界日報的創刊與報業工作，他在求學中則對醫學產生興趣。

馬光祁(左)將於8月加入父親馬宏(右)的診所。(記者牟蘭／攝影)

在父母的支持下，他進入哥倫比亞大學攻讀生物，後進入愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)，在長島北岸醫院(Northwell Health Hospital)工作，成為家族中的首位醫生。

馬宏表示，發現許多不諳英文的華人，在醫院難得到較好的治療，1998年他在法拉盛開設自己的心臟專科診所，為華人提供更好的服務。

診所開業時，大兒子馬光祁還不滿十歲，他說，當時只感覺父親越來越忙，父親對他十分嚴厲，尤其緊盯學業，不管工作多累，見面就問他的功課，也要求他重視中文學習，一刻也不放鬆。

馬光祁說，12歲時，一家人回中國大陸尋根，患有糖尿病的爺爺，突然出現頭暈等低血糖的症狀，父親第一時間診斷，及時送醫搶救，「我當時非常尊敬父親，想成為像他一樣的醫生」。

馬宏與馬光祁穿著相同博士袍合影，攝於畢業典禮。(馬宏提供)

他於2007年先進入約翰霍普金斯大學，主修公共健康，2011年進入父親的母校愛因斯坦醫學院，後在西奈山貝斯以色列醫院(Mount Sinai Beth Israel)擔任三年住院醫師。2018年進入紐約長老會皇后醫院 (NYPQ)，用四年完成心臟科的專業訓練。

求學期間，他也曾被學業困擾，但想到爸爸就坦然面對難題。他仍清楚記得父親為他戴上「醫生帽」的那一刻。

去年新冠疫期，他被調至急診科與加護病房。初期防疫物資不足，他每周要反覆使用一個N95口罩，即使如此，父親告誡他應堅守在前線，直到5月一次抗體篩檢，他才發現自己是陽性，曾經染疫。

馬光祁(中)從小將父親當榜樣。(馬宏提供)

馬宏表示，為避免把病毒傳染給家人，他兩個月沒有與兒子見面。父愛的表達方式不同，雖擔心孩子，也只是聊天時叮囑他做好防疫，保重身體，「治療病人，是我們的責任」。

慶祝父親節，雖已準備禮物，馬光祁更期盼盡快為父親分擔工作，服務社區。馬宏說，父子變同事，是最特別的一份父親節禮物。