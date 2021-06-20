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韓榮燊獻身醫界40多年 4子女繼承衣缽

記者黃伊奕／紐約報導
韓榮燊(前排)經常參與義診，圖為他與學生、員工在義診活動上。(韓榮燊提供)
韓榮燊(前排)經常參與義診，圖為他與學生、員工在義診活動上。(韓榮燊提供)

紐約華醫韓榮燊有八名子女，其中四人從醫。大女兒韓植源醫師回憶，小時候父親的診所就開在住處樓下，「我有件和父親一模一樣的小白袍，最喜歡穿著白袍去診所幫病人登記表格，可能悄悄埋下成為醫生的願望種子」。

韓榮燊年輕時曾於軍隊擔任軍醫。(韓榮燊提供)
韓榮燊年輕時曾於軍隊擔任軍醫。(韓榮燊提供)

韓榮燊1947年出生於廣東，在香港長大，1968年隨家人移民來美，於紐約市立大學主修生物，水牛城州大藥理碩士，A.T. Still University醫學博士。他回憶，因家境不富裕，申請軍隊的獎學金，畢業後分配至夏威夷的陸軍醫院實習，之後又至韓國擔任軍醫，1981年調回紐約西點軍校醫院，1983年開始在布碌崙(布魯克林)Woodhull醫院擔任急診科醫師，並獨立開業，也在紐約大學、紐約醫學院(NY Medical College)等校授課，「看診或教書，都是我熱愛的事業。」

雖然工作上交了滿意的答卷，但無論是與因癌症去世的妻子生育的四個孩子，及第二任太太養育的四名子女，他都少有時間陪伴；「這是最遺憾的事，孩子的成長，錯過就再也回不去。」

韓榮燊(左四)與員工在布碌崙診所。(韓榮燊提供)
韓榮燊(左四)與員工在布碌崙診所。(韓榮燊提供)

八名子女，其中四人成為醫生，三個律師，最小的女兒也嫁給醫生。韓榮燊雖然內心自豪，但謙虛表示「都是太太教育得好，孩子們自己努力」。

子女多居住外州或國外，其中腦神經專科醫生大女兒韓植源(Jade Hon)，在曼哈頓華埠與法拉盛開設診所，繼承父親的衣缽，繼續服務社區。

韓榮燊從醫40多年，七旬高齡，疫期仍堅持線上看診。約兩年前開始出現手抖的症狀，不久前在女兒診所檢查，確診帕金森氏症。見過太多生死的他，保持樂觀態度，告別熱愛的事業。

大女兒韓植源為腦神經專科醫生，在法拉盛、華埠都有診所。(韓榮燊提供)
大女兒韓植源為腦神經專科醫生，在法拉盛、華埠都有診所。(韓榮燊提供)

韓植源說，父親退休後，很多昔日病患改而找她看診，也詢問父親的情況，稱他是個「好醫生」，不捨他退休，「他記得每個人的姓名、特徵、家庭情況，甚至能描述第一次看診的情形。他告訴我，這是一個好醫生要做到的，通過細節發現變化，也有助治療。」

韓榮燊現在的退休生活，平靜但也充實，並努力讓語言與運動能力不退化，「我要照顧好自己，不成為子女的負擔。」

父親節雖然大部分在外地的子女無法回來，但會通過短信或影像送上祝福。韓植源則說，「最好的父親節禮物就是多陪伴他，相信他也這樣認為。」

韓榮燊堅守醫者仁心，不僅定期義診，還幫助近十名病危的中國兒童來美接受免費的心臟手...
韓榮燊堅守醫者仁心，不僅定期義診，還幫助近十名病危的中國兒童來美接受免費的心臟手術。圖為韓榮燊(左一)在慈善機構活動。(韓榮燊提供)

➤➤➤爸爸辛苦了！父親節要送甚麼禮物呢？

紐約市 退休 華埠

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