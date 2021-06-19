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紐約選市長／楊安澤賈西亞共同拜票 重創亞當斯和威利

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紐約選市長／楊安澤賈西亞共同拜票 重創亞當斯和威利

記者金春香／紐約報導
楊安澤和賈西亞19日於曼哈頓聯合舉辦記者會。(記者金春香／攝影)
楊安澤和賈西亞19日於曼哈頓聯合舉辦記者會。(記者金春香／攝影)

紐約市長參選人楊安澤(Andrew Yang)與賈西亞(Kathryn Garcia)19日的共同造勢和拜票，為初選激起更多波浪，此舉是否能撼動布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)的領先地位，還不得知，但最終無論誰勝出，都將創造紐約市多個第一。

若亞當斯繼續保持領先最終獲勝，他將成為繼丁勤時(David Dinkins)後的第二位非洲裔市長；若賈西亞或楊安澤反超，兩人將分別成為紐約市首位女性市長和首位亞裔市長；若目前在民調中排名也較靠前的白思豪前顧問威利(Maya Wiley)勝選，她將成為首位非洲裔女性市長。

在排序複選制投票(Ranked Choice Voting)系統下，民眾最多可以在選票上選出五名參選人，這給選舉戰略增加難度，也增添不確定性，參選人不僅需要自己獲得支持，還需要盡力勸說其他參選人的支持者將自己排在第二或第三順位。

若沒有任何參選人在第一順位中獲得至少50%票數，選票中獲第一順位最少者將被淘汰，而選擇這一參選人的選票，將轉至其第二順位參選人，流程重覆，直到剩下兩名參選人，屆時票多者勝選；許多選舉專家都預計，此次選舉不會有人在第一輪就獲得50%的第一順位選票，因此第二和第三順位選票非常關鍵。

在當前亞當斯於多項民調中領先的情況下，楊安澤和賈西亞試圖勸說自己的支持者不要在選票中勾選亞當斯，以盡可能削弱其勝選概率。

此外，若楊安澤和賈西亞的支持者，都將對方放在選票第二順位，除了亞當斯會受到打擊外，威利也將失去一定數量的第二順位選票。

由於不在籍選票只需在22日初選日之前寄出即可，選舉委員會預計會在22日之後一周內陸續收到不在籍選票，而由於選票上的第二至第五順位名單要在所有選票的第一順位名單完成統計後才能開始計算，因此最終勝選結果可能要等到7月才能揭曉。

紐約市 楊安澤 民調

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