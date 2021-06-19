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楊安澤攜手克勞莉 對戰亞當斯、理查茲

記者牟蘭／紐約報導
楊安澤(前排左二)與克勞莉(前排左三)宣布互相背書對方參選市長與皇后區區長。(楊安澤競選團隊提供)
楊安澤(前排左二)與克勞莉(前排左三)宣布互相背書對方參選市長與皇后區區長。(楊安澤競選團隊提供)

民主黨黨內初選還剩四天，市長參選人楊安澤(Andrew Yang)18日與皇后區區長參選人克勞莉(Elizabeth Crowley)宣布互相背書，對陣同為市長熱門人選的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)與支持他競選的皇后區區長理查茲(Donovan Richards)。

楊安澤表示，妻子呂艾玲在皇后區出生成長，他與家人對此地有特殊的情感，因此選在這個地方與克勞莉互相背書；他說，兩人若當選，將合作降低皇后區犯罪率，幫助小商家復甦，並爭取最好的公校教育。

克勞莉感謝楊安澤的背書，並呼籲當地選民將楊排在選票的首位，她強調紐約市政治現況讓人失望，治安日益惡化，若想要從疫情的衝擊中恢復，不能選相同的政府內部人員來實現這一目標。

她表示，楊安澤提出的各項政綱，顯示他有能力助紐約市恢復繁榮，她相信對方當選後，會將皇后區民眾的需求放在首位，「他(楊安澤)先前的理念將為皇后區帶來更多高技術工作機會，而建立人民銀行，能為小商家提供可支付的貸款」。

同樣面臨競選連任的現任皇后區區長理查茲已在上月初，發聲力挺同族裔的亞當斯參選市長，他表示，紐約市目前千瘡百孔，不僅面臨財政危機，還出現社會公義與公共健康等危機，亞當斯值得信任。

選舉日益白熱化，楊安澤競選團隊計畫於19日在法拉盛圖書館前邀集華裔居民參與造勢，團隊稱，預計當天人數從500人到近千人，為楊爭取初選最後階段的選票。

皇后區 楊安澤 紐約市

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