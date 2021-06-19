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紐約郵報民調 亞當斯續領先

記者金春香／紐約報導
楊安澤。(美聯社)
楊安澤。(美聯社)

市長參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)5月底開始在各大民調中反超此前的領跑者、華裔參選人楊安澤，「紐約郵報」18日發布的民調中，楊安澤的第一和第二順位支持率為18.8%，大幅度落後以32.7%居首的亞當斯，排名也落至第四；不過在兩天前出台的另一項民調中，楊安澤雖然仍落後亞當斯11%，但排在第二位。

亞當斯近日來接連被指長期利用職務之便，以利益輸送來換取巨額政治獻金，還被質疑住在新州而非紐約，但仍穩居各民調首位。

已經背書亞當斯的「紐約郵報」與戰略公司McLaughlin & Associates於本月10日至15日對1000名民主黨選民進行的民調顯示，亞當斯的第一順位支持率為21.3%，排名第一，白思豪前顧問威利(Maya Wiley)和前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)分別以16.5%和16.2%位於第二和第三位，楊安澤以9.6%位於第四。

賈西亞獲得第二順位支持率最高，為12.4%，威利和亞當斯分別為11.5%和11.4%，楊安澤為9.2%；若疊加第一和第二順位支持率，亞當斯以32.7%領先，賈西亞和威利分別以28.6%和28%排在第二和第三，楊安澤以18.8%排在第四。

將亞當斯排在首位的選民中，38.5%為非洲裔，26.3%居住在布魯克林，布朗士和皇后區居民則占24.5%和22.7%；該民調中，仍有20.7%的受訪者表示還未做出最終排名決定。

遊說公司Capalino & Company和霍南諮詢集團(Honan Strategy Group)16日發布的民調中，楊安澤雖然落後於排名第一、獲得26%支持率的亞當斯，但仍以15%的支持率排在第二位，領先於賈西亞和威利，二人都獲得11%支持率。

賈西亞。(美聯社)
賈西亞。(美聯社)
威利。(美聯社)
威利。(美聯社)
亞當斯。(美聯社)
亞當斯。(美聯社)

民調 楊安澤 紐約

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