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提前投票支持率 楊安澤領先

記者金春香／紐約報導
楊安澤在18日公布的一項提早投票新民調中領先。(美聯社)
楊安澤在18日公布的一項提早投票新民調中領先。(美聯社)

華裔市長參選人楊安澤雖然日前在多個民調中失去領跑地位，但根據Slingshot Strategies18日發布的對已經提前投票的選民調查，楊安澤以20%的支持率排在首位，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)以19%緊追其後；楊安澤將於19日在法拉盛舉行造勢大會，能否成為紐約市首位亞裔市長，不僅牽動東岸華裔民眾的心，西岸華人也密切關注。

前紐約市警總局副局長莫虎表示，楊安澤在已經提前投票的選民中的高支持率是讓人振奮的好消息。他指出，楊安澤之所以獲得廣大青年的支持，正因為他不是任何政治機器的一部分，期待社會變革的年輕人都知道，如果讓那些在政壇摸爬滾打數年的人當選，等這些人就職的那一天，就會把參選時說的話全部拋在腦後，紐約市再次回到老樣子，「楊安澤不會，我們需要楊安澤。」

紐約首位也是迄今唯一的非洲裔市長丁勤時(David Dinkins)參選時，莫虎就曾在其競選團隊，「當時我就想，非洲裔能夠做市長，我們亞裔也可以，如今這一天終於有可能到來。」

跨矽谷六城市的亞美家長協會(Asian American Parent Association)共同創辦人陳昱寧表示，自己所在的蘋果公司總部，是很好的學區，亞裔比率很高，作為父母，他們希望孩子在沒有種族歧視、沒有膚色高低的環境下茁壯成長，她1990年代開始聯合眾多家長，成立亞美家長協會，輔助支持華裔民選官員，在不懈努力下，逐漸有更多亞裔參選，也有華裔當上市長。

陳昱寧說，幾十年裡，他們從非洲裔身上學到團結的重要性，還學習競選戰略，齊心協力，選出華裔民選官員，如今他們的選區華人出來參選，幾乎戰無不勝，「很慶幸有楊安澤的出現，如果紐約華裔能百分之百投票，勝利不是不可能。」

楊安澤 紐約市 華裔

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