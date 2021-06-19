楊安澤、賈西亞聯袂競選 今一同造勢拜票

圖為楊安澤日前投票時，於曼哈頓街頭造勢。(記者和釗宇／攝影)

紐約市 長華裔參選人楊安澤 18日晚表示，將與賈西亞(Kathryn Garcia)聯袂競選，將在19日的造勢活動一起向選民拜票。

楊安澤競選團隊發言人斯伯恩(Jake Sporn)表示，二人將一起在競選的最後幾天中繼續衝刺，之後一同召開記者會，希望民眾拭目以待；但暫未透露聯合活動是否意味著兩位參選人會相互支持。

交叉背書是排序複選制(Ranked Choice Voting)的一個常見特色，紐約市首次在市長選舉中使用這種投票 制度；參選人鼓勵他們的支持者在選票上把另一位候選人排在第二位，這對雙方的競選都有幫助。

幾個月以來，楊安澤對前市衛生局長賈西亞表現出友善的態度，並表示，賈西亞是他的第二選擇，希望她在自己的政府任職，但賈西亞沒有給予回應。

兩位參選人都試圖阻擋布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)的勢頭，他在民調中一直領先；但最近幾天一直面臨著外界對他居住地和財務狀況的質疑。

周末的一系列大型造勢活動，反映參選人迫切希望支持者在最後幾天的提前投票中投票。

提前投票將於20日結束，最終投票會在22日進行，截至18日，已有13萬人參與了提前投票，但這一人數相對較低，顯示仍有很多選民有待爭取。

楊安澤表示，尚未做出決定的選民，可向工會尋求投票指導，「消防員和警員均表示，我是市長的正確人選，當紐約人在接下來的幾天認識到這一點時，他們會出來為我投票。」