華社再爆倒會 金額恐達千萬

12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

布碌崙(布魯克林)華社一個經營多年的標會，會頭以疫情 為由倒會，至今下落不明；十多名會腳近日向美國亞裔 社團聯合總會求助，稱會頭捲走金額少則數百萬元、甚至達上千萬元。

會腳們表示，倒會會頭叫李興，來自福建長樂，疫情前管理至少七、八個會；之前標會的情況都還不錯，因此2016至2019年吸引不少會腳加入。

據介紹，會腳加入標會通常會交1000或1500元，每月支付標金幾百元至上千元不等，疫情初期一切正常，但隨著疫情變得越來越嚴重，政府實施居家避疫政策後，李興也叫停了標會。

2020年7月疫情好轉後，會腳詢問李興何時恢復標會，但他開始以各種理由推脫，8月突然宣布解散所有標會；李興說，這些標會讓他虧損了200多萬元，無力再管理，無論會腳怎麼說，他都不肯改變主意，最後連電話也不接。

會腳吳女士表示，她因倒會損失8萬元，這是她過去在衣廠辛苦打工存下的血汗錢，參加標會不過是希望中標後能有本金開個小店養家糊口；在美甲店打工的魏太太是第一次參加標會，也被騙走1萬多元；做地產的林女士被騙走9萬元，她說這些錢是和兄弟姐妹一起存下的，如今著急得睡不著覺。

會腳們估計，當日在場的12人就因此損失62萬元，而該會頭下面會腳至少幾百人，因此相信會頭捲走至少數百萬元。

亞總會會長陳善莊幫助聯繫72分局社區事務警員董飛，將情況向警局反映，看是否有立案可能；陳善莊表示，近年來，倒會在社區發生了很多次，但許多民眾沒有吸取教訓，不斷有人受害，他雖然會幫助聯繫檢方，但結果未知。

在撥通會腳們提供的會頭電話後，一名男子稱自己不是李興，便立刻將電話掛斷。