威利：若當選市長 警察經費再砍10億

威利指市警浪費嚴重，表示若當選將再削減10億元市警經費；圖為威利16日晚抵達NBC電視台，參加當晚市長電視辯論。(路透)

選情領先的市長參選人中，持最堅定和強硬反警立場的前白思豪 市府法律顧問威利(Maya Wiley)17日表示，若當選，將再削減10億元市警經費，並將對市警進行一次全面審計；她指出，市警是市府機構中浪費最嚴重的部門，並表示維持紐約市 安全不需靠更多警察 。

民權律師出身的威利，是此次市長參選人中最為左翼的人士，也是削減警察經費運動的堅定支持者，此前提出解除市警武裝的提議引起譁然；在提前投票前的最後一場電視辯論中，當主持人問及台上楊安澤、亞當斯(Eric Admas)、斯靜格(Scott Stringer)、賈西亞(Kathryn Garcia)和威利五名參選人是否打算解除警察配槍時，除威利外的四人都明確表示不會，只有威利仍稱「現在我無法做決定。」

威利表示，她會挑選非警界人士來擔任她的市警總局長，並將追責過度使用警力作為工作重點；她17日在接受福斯電視台採訪時再度強調，「我不認為更多警力與社會治安好不好有關係。」

她指出，目前的市警是個「過度膨脹、效率低下、管理混亂的部門」，「市府中沒有任何一個部門像市警一樣能浪費大量公帑而不被追責」；她亦指出，她當選市長後，將立即對市警展開全面審計，檢討不必要的經費浪費，並會再削減10億元市警經費。

威利表示，她不認為減少10億元經費會對市警履行職責產生影響，並舉例稱，常看到一場交通事故來了好幾輛警車和多位警察，但實上只有一名警員就足夠處理；很多社區一個街區就停了三輛警車、六名警察執勤，也是不必要的浪費。