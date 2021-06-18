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小商家紓困 罰款打折、可補救…史上最大規模規定修改

記者和釗宇／紐約報導
市議會通過法案，將為小商業者提供罰款紓困，包括放鬆監管、提供罰款折扣、設置改正寬限期等。（記者和釗宇／攝影）
市議會通過法案，將為小商業者提供罰款紓困，包括放鬆監管、提供罰款折扣、設置改正寬限期等。（記者和釗宇／攝影）

新冠疫情讓小商家遭受重創，紐約市議會17日通過法案，助商家減輕負擔，包括放鬆監管、罰款折扣、設置改正寬限期等；市府此表示支持，預計市府的罰款收入每年將減少約1500萬元。市議長張晟(Corey Johnson)表示，這兩項法案不僅有助小商家財務狀況，也是紐約市有史以來最大規模的罰款規定修改。

本次通過兩項相關法案；其一要求市財政局設置為期90天的罰款赦免項目，若商戶是在2020年3月7日州府宣布進入疫情緊急狀態之後遭罰款，在新規有效期內補交未繳罰款可有75%的折扣；在此日期之前，商戶過去八年的所有未繳罰款，也將有25%折扣，所有逾期費用和利息都將免除；法案生效90天後，市府可選擇將該項目延長90天。

另一法案要求市府修改185項有關清潔、噪音等監管規定的罰款細則，包括降低罰款額度、首犯改為警告而非直接罰款、提供改正寬限期避免罰款等；例如，商家若沒有清理店前的公共垃圾桶，首犯將被罰50元，再犯將被罰100元；但在新法案下，首犯將改為警告，若未改正將罰100元。

市議會數據顯示，市府2019財年共開出近34萬張罰單，罰款總額達5970萬元。

華埠商改區執行總監陳作舟表示，市議會能夠通過這兩項法案，說明他們確實認識到小商業者已經陷入非常困難的境地；進入疫情一年多以來，華埠小商業者面臨的最大困難是資金問題，這兩項法案的通過估計能在一定程度上緩解資金困難的問題；但他也提醒，「儘管法案通過，近來市府的監管也日趨嚴格，商家最好還是經常自查是否合規，小心一點。」

市議會通過法案，將為小商業者提供罰款紓困，包括放鬆監管、提供罰款折扣、設置改正寬...
市議會通過法案，將為小商業者提供罰款紓困，包括放鬆監管、提供罰款折扣、設置改正寬限期等。（記者和釗宇／攝影）
市議會通過法案，將為小商業者提供罰款紓困，包括放鬆監管、提供罰款折扣、設置改正寬...
市議會通過法案，將為小商業者提供罰款紓困，包括放鬆監管、提供罰款折扣、設置改正寬限期等。（記者和釗宇／攝影）
市議會通過法案，將為小商業者提供罰款紓困，包括放鬆監管、提供罰款折扣、設置改正寬...
市議會通過法案，將為小商業者提供罰款紓困，包括放鬆監管、提供罰款折扣、設置改正寬限期等。（記者和釗宇／攝影）

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