紐約市府：打疫苗即可抽獎 每周抽10人送2500元

市府再推獎勵措施，打疫苗抽現金。(美聯社)

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)16日宣布，為鼓勵接種新冠疫苗 ，即日起至7月在市府接種點打疫苗的市民，有機會獲得2500元獎勵。大都會運輸署(MTA)則發出聲明，提醒民眾無論接種與否，在乘坐地鐵、公車、火車時仍須戴口罩 ，僅在室外站台上等車時不需佩戴。

白思豪表示，凡前往市府運營的接種站打疫苗者，有機會贏得2500元的現金獎勵；即日起至7月，市府每周將抽取十名獲獎者，以借記卡(debit card)方式支付獎金。

市府此前就已公布一系列接種激勵措施，包括水族館、植物園、動物園、林肯中心的免費門票等。

白思豪表示，市府計畫將目前住在酒店的8000名遊民轉移回到遊民所。（市長辦公室提供）

8000遊民 擬將移出酒店

市府也計畫將目前住在酒店的8000名遊民轉移回到遊民收容所(shelter)。疫情高峰期間，市府將部分遊民轉入酒店，引起社區的爭論；白思豪說，「現在是時候讓遊民離開作為臨時住所的酒店，回到遊民所了，那裡有他們所需要的資源。」市府上月已向州府提出申請，但尚未收到回音；一旦州府批准，將馬上推進。

白思豪表示，市府計畫將目前住在酒店的8000名遊民轉移回到收容所。（美聯社）

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前已取消絕大部分防疫限制，但聯邦層面的防疫限制仍未取消，包括所有人在遊民所等聚集場所必須戴口罩。

截至今年春天，全市大約有1萬7000名成年遊民，白思豪此前拒絕為所有遊民提供酒店，稱成本太高；市遊民服務局仍拒絕透露相關支出，但根據ABC新聞的調查，每晚的支出可能達到100萬元。

葛謨15日宣布，對零售、餐飲、辦公場所、健身房、娛樂場所、個人護理等行業的新冠限制措施解除，但根據CDC建議，公校教學樓、公共交通工具、醫療場所、遊民所、監獄等地的一些防疫相關要求仍會繼續，此外未接種者在室內仍要戴口罩和保持社交距離。