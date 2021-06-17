紐約州經濟復甦 營業稅收較去年同比增57.8%

州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)16日表示，紐約州 5月的營業稅比去年同期增長了57.8%，比官方預計的數字高出40億元，這被視為是全州在疫情 後經濟復甦的又一積極現象。

紐約州在5月從營業稅中獲得的收入達到14億元，比去年增加5億3000萬元；去年疫情爆發導致大部分紐約企業處於關閉狀態，因此稅收大減。

「地方營業稅收入連續第二個月有巨幅增長，這是一個極好的兆頭」，狄納波利在一份聲明中表示，5月的數據顯示，得益於營業稅收入的增加和聯邦政府的援助，紐約州政府正從去年的稅收短缺中慢慢恢復。

「實打實的數字讓人有理由對經濟復甦持樂觀態度。」狄納波利說，紐約州正以堅實的財政基礎擺脫這場疫情帶來的陰影；不過他也指出，經濟的不確定性依然存在，未來有必要繼續保持謹慎。

營業稅是地方政府的一個關鍵晴雨表，也是消費與經濟總體情況的重要指標。

高於預期的稅收是紐約經濟開始加快步伐的信號，更多企業全面重新開張迎客；為慶祝70%的成年人至少注射了一劑新冠疫苗，紐約州15日取消絕大多數防疫限制，包括社交距離和清潔消毒要求。

作為紐約州經濟引擎的紐約市 ，營業稅收入達到6億3600萬元，增長了51.4%，而紐約市以外的每個郡的稅收也都以兩位數的速度逐年增長。

根據州主計長辦公室發布的數據顯示，阿勒格尼郡(Allegany County)的增長率最高，達到了88.2%。