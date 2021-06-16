貝佐斯前妻 捐贈「美國華人博物館」500萬元

史考特向美國華人博物館捐款500萬元。（美聯社）

紐約的美國華人 博物館(MOCA)16日宣布，獲得全球首富、亞馬遜 創辦人貝佐斯前妻麥肯琪·史考特（MacKenzie Scott）捐贈的500萬元，將用以購買永久館址。

史考特2019年與貝佐斯離婚後，分得價值約360億元的亞馬遜股票，成為全球最富有的女性之一，且隨著亞馬遜股價不斷飆升，資產繼續增長，據「富比世」雜誌預估，她目前淨資產已達600億元。

而史考特在離婚後，就大手筆捐款做慈善，表示要將財產「捐到保險箱空了為止」，陸續向全美的文化藝術團體、高等教育機構、維護種族正義及女性賦權、反家暴組織捐鉅資，迄今已捐款超過80億元。

史考特與丈夫朱伊特(Dan Jewett)15日宣布，再捐款27億4000萬元給全美286個組織，其中包括眾多的文化藝術非營利機構和致力打擊種族歧視的團體。

MOCA在16日宣布位列史考特此輪捐款的受益組織之中，共獲500萬元，將用作該館未來購買永久館舍的經費。MOCA館長姚南熏表示，該館41年來一致尋求能擁有一個永久的「家」，來保存美國華人史；史考特的這筆無使用限制的捐款，讓MOCA能致力於更好保存美國華人總被遺忘和忽視的歷史，也讓MOCA向所有人提供免費參觀成為可能。

她也說，感謝史考特對MOCA數十年來保存美華歷史工作的信任，未來MOCA擁有永久館址後，將打開大門歡迎研究者、尋根者及開放給對話、藝術、身分認同等需求和任務。