市警總局局長三月後首現身記者會 談重點打擊車牌造假

希爾(左一)三月後首次現身白思豪記者會，談重點打擊車牌造假。(市長辦公室提供)

紐約市 入夏以來槍枝暴力不斷抬頭，市府一直表示正在積極尋求解決方式，市警總局局長希爾(Dermot Shea)16日自3月中旬以來首次在白思豪 記者會上露面並表示將加強打擊假車牌的使用，因為這一問題和街頭駕車槍擊 有著非常大的聯繫。

根據市警數據，截止14日為止，2021年已經發生了634起槍擊案件，涉及721名受害者，與2020年前同期相比增加了64%。

市警總警司哈里森(Chief Rodney Harrison)表示，偽造車牌與33起槍擊案和其他60起犯罪案件有關；他還稱，這一數字是被低估了的。

「這種犯罪現像是疫情下的副產品，當時機動車管理局關閉，提供的服務有限，犯罪分子利用並生產偽造的假車牌來換取資金。 」他說。

市警表示，此次整治行動還將有助於解決學校區域的停車、超速問題，以及撞車事故時的車險問題。

「這項舉措的結果將對保護紐約人產生積極影響。」哈里森表示，今年有數百起撞車事故涉及假車牌。

而此次也希爾自3月以來出席的第一個記者會，本月8日希爾沒有預期出席的記者會，該會的重點是打擊全市激增的槍支暴力。

上周，他又在市警工作人員的掩護下從一個頒獎宴會的後門提前離場，避開了記者詢問他有關五大區流血暴力案件增加的問題。