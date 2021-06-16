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市警總局局長三月後首現身記者會 談重點打擊車牌造假

記者張晨／紐約報導
希爾(左一)三月後首次現身白思豪記者會，談重點打擊車牌造假。(市長辦公室提供)
希爾(左一)三月後首次現身白思豪記者會，談重點打擊車牌造假。(市長辦公室提供)

紐約市入夏以來槍枝暴力不斷抬頭，市府一直表示正在積極尋求解決方式，市警總局局長希爾(Dermot Shea)16日自3月中旬以來首次在白思豪記者會上露面並表示將加強打擊假車牌的使用，因為這一問題和街頭駕車槍擊有著非常大的聯繫。

根據市警數據，截止14日為止，2021年已經發生了634起槍擊案件，涉及721名受害者，與2020年前同期相比增加了64%。

市警總警司哈里森(Chief Rodney Harrison)表示，偽造車牌與33起槍擊案和其他60起犯罪案件有關；他還稱，這一數字是被低估了的。

「這種犯罪現像是疫情下的副產品，當時機動車管理局關閉，提供的服務有限，犯罪分子利用並生產偽造的假車牌來換取資金。 」他說。

市警表示，此次整治行動還將有助於解決學校區域的停車、超速問題，以及撞車事故時的車險問題。

「這項舉措的結果將對保護紐約人產生積極影響。」哈里森表示，今年有數百起撞車事故涉及假車牌。

而此次也希爾自3月以來出席的第一個記者會，本月8日希爾沒有預期出席的記者會，該會的重點是打擊全市激增的槍支暴力。

上周，他又在市警工作人員的掩護下從一個頒獎宴會的後門提前離場，避開了記者詢問他有關五大區流血暴力案件增加的問題。

槍擊 紐約市 白思豪

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