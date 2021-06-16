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紐約小房東民調 73%第一選擇楊安澤

記者洪群超／紐約報導
紐約小房東公布的內部民調顯示，楊安澤的第一順位支持率領先對手。(記者洪群超╱攝影)
紐約小房東公布的內部民調顯示，楊安澤的第一順位支持率領先對手。(記者洪群超╱攝影)

華人物產業主維權團體「紐約小房東」15日公布與多個亞裔團體合作進行的內部民調，顯示市長參選人中，楊安澤支持率遙遙領先，73%的受訪者將他列為投票第一選擇，亞當斯(Eric Adams)則是第二選擇的首選，有30%將他列在第二。

該內部民調是與美國亞裔社區聯合總會、紐約市居民聯盟、紐約同源會、亞裔維權大聯盟、美國酒店華裔協會、森林小丘亞裔協會、紐約市亞裔民主黨俱樂部等12個華裔團體聯合進行，對幾個組織聯手在1月舉辦的市議員參選人政見會聽眾，及內部成員進行的問卷調查，綜合得出的結果。

受訪者中有73%表示，將把楊安澤列為初選市長投票中的首位，而表示會選亞當斯為首位的為7%，表示首位將投給斯靜格(Scott Stringer)的有1%，其餘參選人獲得的支持率都更少；此外，有7%表示對此次民主黨初選參選人都不滿意，寧願投廢票。

而第二選擇中，亞當斯排名最高，30%受訪者表示第二順位會選他，楊安澤緊隨其後，為25%；但有20%的受訪者表示，不投第二選擇。

該民調同時也詢問受訪者對多個華裔選民較多的市議員選區的投票意向。曼哈頓華埠第一選區中，受訪者有18%表示第一選擇是李翠珊，16%第一選擇選劉林劍虹，11%選擇李金枝；皇后區法拉盛第20選區，受訪者則有32%表示第一順位選擇尹導，25%第一順位選陳海靈，14%選擇楊愛倫，作為最熱門的參選人黃敏儀，在該民調中反而僅獲2%的第一順位支持。

而涵蓋艾姆赫斯特的市議員第25選區，華裔參選人陳熠獲得壓倒性支持，有73%表示第一順位支持他；森林小丘第29選區中，兩名華裔參選人臧東慧和黃啟俊分獲34%的第一順位支持，大幅領先其他參選人；貝賽的第19選區中，韓裔參選人李真獲得41%的第一順位支持，艾維樂(Tony Avella)則獲11%的第一順位支持。

包括8大道華社的布碌崙日落公園第38選區，華裔參選人林煜在此民調中支持率也大幅領先其他參選人，有57%受訪者表示將他作為首選。

紐約小房東公布對此次市級選舉的內部民調；此次競選各職位競爭激烈，圖為曼哈頓華埠一...
紐約小房東公布對此次市級選舉的內部民調；此次競選各職位競爭激烈，圖為曼哈頓華埠一家空置店面被貼滿各參選人競選海報。(記者洪群超╱攝影)

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