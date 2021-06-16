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1張圖：全美54.6%成人完全接種疫苗

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

接種率跨70% 煙火、亮燈慶解封

記者金春香／紐約報導
紐約港15日晚施放煙火，慶祝紐約走出疫情，完全解封。(記者洪群超/攝影)
紐約港15日晚施放煙火，慶祝紐約走出疫情，完全解封。(記者洪群超/攝影)

州長葛謨(Andrew Cuomo)15日宣布，紐約州成年人新冠疫苗接種率已達到70%的解封門檻，取消州內所有防疫限制；為慶祝這一里程碑，並感謝醫護人員過去一年多的無私奉獻，當晚州內13處地標建築點亮為藍色和金色燈光，並在十個地區燃煙火慶祝。

葛謨15日在曼哈頓下城世貿中心宣布，即日起，對零售、餐飲、辦公場所、健身房、娛樂場所、個人護理等行業的新冠限制措施被解除，州內商業和社交場所內，客容量、社交距離限制全部取消，體溫測量相關健康篩查，公共場所物件表面消毒要求，以及健身房、餐館、電影院等地方對接觸者追蹤等要求也全部取消。

葛謨表示，這意味著餐館內業主無需將餐桌保持六呎距離，電影院不需要求顧客分散就坐，進入辦公樓及其他場所不需測量體溫；但如果私人機構需要，仍可以實施防疫要求。

不過根據聯邦疾病防治中心(CDC)建議，公校教學樓、公共交通工具內、醫療場所、憂民所、監獄等地的一些防疫相關要求仍會繼續，此外未接種者在室內仍要戴口罩和保持社交距離。

去年3月疫情首波高峰時期，紐約病毒檢測陽性率一度達到48.16%，在全球範圍內都是最高，而根據約翰霍普金斯大學最新公布的數據，紐約如今的陽性率為0.4%，是全美最低的州之一。

根據聯邦數據，除紐約外，還有14個州及華府的接種率達到70%的門檻，其中佛蒙特州最高，接種率達84%。

根據州府數據，長島地區成人接種率最高，75.3%的成人至少打完一劑疫苗，紐約市為68.4%。

葛謨進一步指出，雖然紐約州在疫苗接種和抗擊疫情方面取得重大進展，但民眾仍須保持警惕，70%的接種率不是終點，尚未接種者仍應該盡快施打疫苗。

紐約港15日晚施放煙火，慶祝紐約走出疫情，完全解封。(記者洪群超/攝影)
紐約港15日晚施放煙火，慶祝紐約走出疫情，完全解封。(記者洪群超/攝影)
葛謨宣布紐約州成年人新冠疫苗接種率已達到70%的解封門檻，取消州內所有防疫相關的...
葛謨宣布紐約州成年人新冠疫苗接種率已達到70%的解封門檻，取消州內所有防疫相關的限制。（州長辦公室提供）

紐約州 疫苗 葛謨

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持續防疫 華埠餐館謹慎

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