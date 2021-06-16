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1張圖：全美54.6%成人完全接種疫苗

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

持續防疫 華埠餐館謹慎

記者顏嘉瑩／紐約報導
即便紐約開放堂食已一段時間，顧客仍多數選擇坐在戶外用餐座。(記者顏嘉瑩/攝影)
即便紐約開放堂食已一段時間，顧客仍多數選擇坐在戶外用餐座。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州新冠肺炎疫苗接種率已達70%，州長葛謨(Andrew Cuomo)15日宣布取消州內防疫限制；不過曼哈頓華埠多間餐館業者仍表示，雖然紐約和美國疫情有好轉，但由於國際疫情不明朗，將持續防疫，以防疫情再度惡化。

華埠中餐館「武昌好味道」業主王曉東表示，雖然紐約疫情明顯好轉，對生意來說是好事，但印度、英國的變種病毒仍存在，如今觀光業復甦，也開始有外地遊客出現，他憂心仍有疫情，堅持要顧客量體溫，並監控員工健康狀況。

餐館「粥麵軒」員工李女士說，紐約逐步開放堂食後，該店也配合政策讓顧客在店內用餐，但直到如今，大部分的顧客仍會選擇坐在戶外用餐座；該店的戶外用餐約有五張餐桌，假日的時候有不少顧客，情願大排長龍等候戶外用餐，也不願坐在室內。

在紐約州全面解封後，李女士表示將會繼續配合政府政策，不過她也認為，即便如此，顧客還是會以小心為上。

餐館楓林閣為配合管線施工，將戶外用餐座拆掉，僅開放室內用餐；該餐館食客多為外籍遊客，員工表示，雖會配合政府政策，但分隔餐桌的隔板不會撤掉，「雖然大家都打了疫苗，但顧客會因此感到安心，這才是最重要的。」

從去年疫情高峰期短暫休息幾個月，武昌好味道為當時華埠最早重新開業的餐館之一，看到紐約從全球疫情震央到如今全面解封，王曉東感到「很欣慰」，不過他也說，政策解封是一回事，要讓民眾有信心，附近的辦公大樓、學校等真正重新開放，對於社區小商家才是更實質的幫助。

粥麵軒的顧客多會選擇在室外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)
粥麵軒的顧客多會選擇在室外用餐。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約即日起全州解封，但餐館業者仍會持續防疫工作。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約即日起全州解封，但餐館業者仍會持續防疫工作。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州 疫情 華埠

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