地鐵恢復全天運行 車廂髒污增多

MTA紀錄顯示，隨著乘客回流，地鐵車廂內也出現愈來愈多尿液、糞便、嘔吐物和血液。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市地鐵 在上月中旬恢復24小時運行，隨著有愈來愈多乘客搭乘地鐵，大都會運輸署(MTA )紀錄顯示，地鐵車廂內也出現愈來愈多尿液、糞便、嘔吐物和血液等；統計顯示，上月有132起車廂髒污回報，而在去年5月民眾居家避疫，地鐵淪為遊民棲身場所時，共計有118起車廂髒污回報。

根據MTA的紀錄，在上月的132起髒污回報中，有30起為「未定義的髒污」、10起為「新冠病毒清潔」，九起為「人類排泄物」、六起為「碎片、垃圾」，其中包括一次在車廂地板上發現多支針頭。

MTA統計，今年到14日當天，共計有1090個髒污車廂回報，儘管報告與2020年同期相比，整體髒污回報數字較低，但去年在疫情爆發之前，每日乘客數量明顯較多。

文件還顯示，地鐵因為受到油漆、清潔液，甚至是臭蟲而不得不暫停服務，光是在今年5月，由於地鐵車廂的髒污，就導致地鐵延誤超過25小時。

上個月的132起髒污回報中，至少有19起為遊民或「不守規矩」的乘客導致，包括有一名「不守規矩」的乘客在地鐵R車的座位下方留下糞便，MTA別無選擇，只能讓整列地鐵停止服務；還有一名頭部流血的乘客，從一節車廂走到另一節車廂內，留下一條長長的血跡，導致該列車停運，造成兩個多小時的延誤；更有一名「不守規矩」的酒醉乘客，闖入地鐵駕駛室，一邊鳴笛一邊小便，導致列車延誤26分鐘。

MTA統計，截至今年為止，在地鐵4號線、6號線和2號線回報的髒污數量最多，分別為129、108和101起。

MTA發言人伯曼(Andrei Berman)表示，地鐵內的髒污對於乘客來講很不衛生，對於清潔工人來說，也相當不公平；他說，這樣的數據也提醒市府和相關單位，應該要提供更多心理健康外展和社會服務支持。