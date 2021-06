史岱文森華生江傑西 獲密爾肯學者獎學金

江傑西獲得「密爾肯學者」獎學金。(江傑西提供)

2021年的「密爾肯學者」(Milken Scholars)獎學金得主14日公布,即將畢業於史岱文森高中(Stuyvesant HighSchool)的華裔學生江傑西(Jessica Jiang,音譯)熱愛寫作,創作短篇小說、短篇劇作、詩和回憶錄,透過作品自省並為他人帶來啟發,成為六名紐約獲獎學生之一。

每天都寫作的江傑西在非營利機構Girls Write Now擔任志工及導師已經多年,協助機構學員創作原創寫作,並訓練她們在大學和就業 需要的寫作技能。

江傑西表示,寫作是情緒抒發以及自我反映的管道,在Youth Communications擔任實習生的她,曾經以編輯的身分發表多篇文章,分享她與媽媽之間的故事。

江傑西在文章中表示,未讀完高中的媽媽從福建移民來美擔任餐館工,媽媽對她要求很高,小時候如果在校考試成績未達95分就會被大罵一頓,但有一次與母親分享為何來美的過程中,她才意識到媽媽的無私及勇敢,進而開始重視自己的成績,希望成為讓媽媽感到驕傲且自豪的女兒。

在新冠肺炎疫情 期間上網課,也成為江傑西的寫作靈感,她寫的「居家避疫的平凡人老師」(Seeing My Teachers as Human Beings During Quarantine)登上「紐約時報 」(New York Times),並成為Youth Communications平台2020年的最高點閱文章。

未來希望成為一名作家的江傑西,將到威廉士文理學院 (Williams College)就讀英國文學科系,該學校為全美排名最好的文理學院之一;她期盼繼續發展自己的寫作長才,並為社會帶來貢獻。

設立於1989年的「密爾肯學者」獎學金,每名得主可獲得1萬元的獎金以及前途指導、實習機會、大學畢業後繼續深造的資助。