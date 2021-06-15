最新民調：亞當斯仍然領跑 楊安澤跌至第四

華裔參選人楊安澤則已滑落至第四位。（記者和釗宇／攝影）

最新民調 顯示，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)繼續領跑紐約市長民主黨 初選，領先排在第二位的前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)多達7%；而華裔參選人楊安澤 首度在民調中跌出前三，滑落至第四位。

NBC/Politico近期對800名潛在民主黨選民進行了調查，亞當斯的支持率達到24%，賈西亞以17%排在第二位，不久前接受進步派領袖、國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)背書的白思豪前顧問威利(Maya Wiley)以15%躍居第三；楊安澤以13%排在第四，這也是楊安澤首次在民調中跌出前三。

其他參選人的支持率均未超過10%；此前曾是熱門人選的市主計長斯靜格(Scott Stringer)，支持率僅為7%；前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)、前聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)、非營利組織創辦者莫拉萊斯(Diane Morales)的支持率均為3%；有13%的選民表示，尚未決定支持人選。

民調主辦方還根據調查結果，對排序複選制下各參選人的得票情況進行了預測，預計亞當斯和賈西亞將在最後一輪展開對決，最終亞當斯將以56%對44%戰勝賈西亞；楊安澤的首輪得票率為15%，排在第四，預計將在倒數第三輪遭到淘汰。

不過，該民調的負責人米林戈夫(Lee Miringoff)表示，排序複選制會帶來很多統計上的不確定性，初選形勢依然膠著；而且，「現在仍未未決定支持人選的選民，也將對選情產生重大影響。」

這已經是第二份顯示亞當斯大幅領先的民調；上周公布PIX/Emerson College民調顯示，亞當斯領先排在第二位的威利6%；同時，這份民調對楊安澤繼續不利，他曾以高知名度在初期民調中一直保持領先，但後勁不足；民調還顯示，亞當斯和楊安澤的支持群體高度同質，將其中一人排在第一順位的選民，一般會把另一人排在第二順位。