紐約7月7日辦盛大遊行 感謝抗疫一線人員

7月7日紐約市將舉行紙帶大遊行，致敬一線工作人員；圖為2017年紐約市為奪得世界杯冠軍的美國女足舉行紙帶遊行。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)14日宣布，7月7日將舉辦代表紐約市 至高榮譽的紙帶遊行 ((Ticker-tape Parade)，致敬幫助紐約市走出新冠疫情最黑暗時期的關鍵行業人員；州長葛謨(Andrew Cuomo)當日則宣布，全州成年人的新冠疫苗 接種率已達69.9%，距離70%的解封門檻只差0.1%，紐約州博覽會將於8月以100%的客容量恢復舉辦。

白思豪表示，7月7日的紙帶遊行將在曼哈頓下城「英雄峽谷」(Canyon of Heroes)路段舉辦，這將成為紐約市自去年3月封城以來，首次全市範圍內的盛大遊行；他說，這次遊行是為那些疫情期間幫助城市維持運轉、拯救生命的人舉辦，「這次遊行有其特別的精神，是為了致敬那些平凡工作的英雄，他們需要我們的感謝。」

他說，致敬的關鍵行業人員包括醫護人員、應急人員、公共交通工人、教師、公務員、社區商店工人、外賣郎等，「他們團結在一起，將我們帶回正常生活，7月7日我們要想這些無名英雄致敬，為他們歌唱。」

同時，葛謨表示，目前全州已有69.9%的成年人至少接種一針疫苗，距離州府設定的70%門檻只差0.1%；數據顯示，全州已經施打超過2000萬劑疫苗，1110萬人至少接種一針，980萬人已經完全接種；葛謨此前宣布，一旦接種率達到70%，紐約州就將解除幾乎所有防疫限制，但未接種人士仍須戴口罩，學校、公共交通、遊民所、醫療機構等場所也須戴口罩。

他說，未來州府將重點關注接種率較低的地區和青少年，目前接種率排在末尾10%的郵遞區號，接種率都低於39%；同時，18歲以下年輕人的集中率只有21.1%，主要原因是開放接種時間較短。

葛謨還宣布，由於疫情迅速好轉，將於8月20日至9月6日舉辦的紐約州博覽會客容量，將從原先宣布的50%升至100%；未接種疫苗的參會者仍須戴口罩，但不強制。

為促進市民接種新冠疫苗，紐約市府14日再出新招，白思豪說，市府將依靠社區組織推動疫苗接種：社區組織每介紹一名未接種人士來打疫苗，該社區組織將獲得100元獎勵，總額不超過2萬元。

白思豪此前設定的目標是本月底全市接種人數達到500萬，但他表示這一目標已經很難達到，目前只有390萬人完全接種，450萬人至少接種一針。