紐約客談／楊安澤民調持續跌 亞裔身分或是因素

最新出爐的民調 顯示，楊安澤 的支持率已經滑落到第四位，讓華裔選民感到擔憂；為何會落後？這份民調表明：楊安澤的最大劣勢，可能是他的亞裔 身分。

民調顯示，即便去年反警運動是主要由非洲裔發起的，但非洲裔最支持的仍然是挺警但同為非洲裔的溫和派亞當斯，他在非洲裔中以43%的支持率遙遙領先第二名、進步派威利的11%；同時，身為白人、兼具溫和派與進步派特質的賈西亞，則在白人選民中支持率最高，達到28%，遠超第二名威利的18%。

相比之下，楊安澤在非洲裔和白人選民中的支持率分別僅為10%和13%。遺憾的是，這份民調沒有單獨列出亞裔的數據，但有理由相信楊安澤在亞裔選民中支持率應當最高。

現在進步派式微、溫和派回潮，楊安澤、亞當斯、賈西亞三人的主要政見都很相似，目標選民群體相同，在這種情況下，族裔區分恐怕會成為關鍵因素；畢竟，多數選民對政治本身並不了解，政見相似的情況下，相同的膚色或許才是認同感的最大來源；不少華裔投票時問「誰是華人就選誰」，更多非洲裔挺亞當斯也不奇怪。

這樣一來，亞裔身分就成為最大短板：亞裔在紐約市僅占14%，白人和非洲裔占比則分別為43%和24%；當賈西亞和亞當斯瓜分了大部分白人和非洲裔溫和派的選票，楊安澤在亞裔中支持率再高，恐也難彌補之中的票數差。

任何民調的取樣有誤差，不過若最終選舉結果，楊安澤未能如願，華裔作為少數族裔該如何提高政治地位，還需要更多思考。

（紐約客談，每周二至六見報）