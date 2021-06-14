紐約初選提前投票首周末 比去年冷

提前投票開始後首個周末，共有超過3萬2032人完成投票。（記者牟蘭／攝影）

紐約市 初選提前投票 開始後首個周末，據市選舉委員會(Board of Elections)數據，共有超過3萬2000人完成投票，遠不及去年總統大選提前投票首周末的19萬人；此外，這次有超過19萬人選擇不在籍投票。

本次初選將決定兩黨的市長、市主計長、市公益維護人、各區區長和35個市議員職位的候選人，提前投票將進行至20日；紐約市共設有104個提前投票點，比去年總統大選時的88個有所增加。

然而，根據數據，提前投票開始後的首周末，有3萬2032人提前投票，遠不及去年總統大選提前投票頭兩天的19萬3915人；其中，曼哈頓共投出1萬47票，布碌崙(布魯克林)有9846票，皇后區6429票，布朗士區3919票，史泰登島1791票。

不過，紐約市在市級和州級選舉的投票率一直較低，2017年市長選舉的投票率僅為21.5%，相比之下2020年總統大選投票率達到53.4%。

同時，亦有不少選民選擇不在籍投票；根據選舉委員會的數據，截至6月11日，選舉委員會已經寄出19萬4303份不在籍選票，已收回4033份。

此次選舉也是紐約市在市級初選中首次採用排序複選制；在排序複選制投票下，選民按照自己的喜好對至多五名參選人排序，若沒有任何參選人在第一順位選項中獲得至少50%票數，第一選項得票最少的候選人將被淘汰，而選擇這一參選人的選票，將轉至其第二選項順位參選人；流程重覆，直到剩下兩名候選人，屆時票多者勝選。

目前有13名民主黨參選人、兩名共和黨參選人角逐市長大位；民主黨參選人當中，前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)和前聯邦住房及城市發展部前部長多諾萬(Shaun Donovan)已經提前投票，其他參選人則表示要在選舉日投票；賈西亞說，她排序選出了五人，除了她排在第一外，拒絕透露他人的排序。

華裔參選人楊安澤雖還未投票，但他在提前投票首日陪妻子呂艾玲在曼哈頓投票；楊安澤表示，自己將在十天後投出，「選票上的第二順位將選賈西亞。」