我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

紐約初選不全採用排序複選制 選民困惑

記者朱蕾／紐約報導
孟昭文(左)和黃敏儀(右)與選民溝通，了解選民需要。(記者朱蕾/攝影)
孟昭文(左)和黃敏儀(右)與選民溝通，了解選民需要。(記者朱蕾/攝影)

紐約市初選提前投票的首個周末，法拉盛市中心的提前投票站共迎來約400名選民，亞裔選民占很大比例；投票站工作人員表示，同一份選票上，市長等市級職位採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，但民事法官、司法大會代表等職位則不採用，是不少選民感到困惑所在。

位於法拉盛41路的紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)的提前投票站，提前投票首日有209人投票，周末兩天共有近400人投票。

該投票站華裔工作人員Michael Ling表示，此次投票比較容易讓選民困惑的一點是，選票的前兩頁採用「排序複選制投票」，選舉的職位包括市長、市主計長、市公益維護人、區長和市議員；而選票第三頁的兩個選舉民事法院法官和司法大會代表(Delegates to the Judicial Convention)，不採用排序複選制投票；「不過投票站工作人員都會耐心指導，幫助選民正確投票」。

除了此前的個別特別選舉，此次是全市範圍首次採用「排序複選制投票」，剛一進入該提前投票站，就能看到一個很大的牌子詳解如何投票；Michael Ling表示，選舉局還為投票站準備了包括中文在內的多語言「排序複選制投票」指導小卡片，民眾可對照著卡片填寫選票，現場也有足夠的工作人員和翻譯，幫助解決一切選民投票期間遇到的困難，「兩天下來，投票基本順利。」

選民在法拉盛的提前投票站投票。（記者朱蕾／攝影）
選民在法拉盛的提前投票站投票。（記者朱蕾／攝影）
尹導在投票站附近與選民交流，呼籲選民投票。(記者朱蕾/攝影)
尹導在投票站附近與選民交流，呼籲選民投票。(記者朱蕾/攝影)

投票 紐約市 法拉盛

上一則

豪華公寓Brooklyn Point頂樓泳池開放

下一則

紐約長老會醫院 要求員工打疫苗

延伸閱讀

打完疫苗 紐約華人熱情慶端午

打完疫苗 紐約華人熱情慶端午
華人參選爆棚 法拉盛投票站前如「廟會」

華人參選爆棚 法拉盛投票站前如「廟會」
女兒參選市議員 黃敏儀父母自豪投票

女兒參選市議員 黃敏儀父母自豪投票
浪漫度假風調酒 藍天碧海盡在「江南」

浪漫度假風調酒 藍天碧海盡在「江南」
華人參政投票熱情 紐約法拉盛提前投票站前設攤拜票

華人參政投票熱情 紐約法拉盛提前投票站前設攤拜票

熱門新聞

布朗斯維爾的一棟公寓樓內，12日發生母親將年幼子女拋窗後跳樓的家庭悲劇。(谷歌地圖)

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

2021-06-13 11:19
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周，警方已立案。(家人提供)

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

2021-06-13 22:42
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)宵禁執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表示自小就因為族裔遭到霸凌。(ABC7採訪視頻截圖)

亞裔警執法被罵22次「中國佬」 稱自小就因族裔遭霸凌

2021-06-11 15:49
由法國政府贈送的第二尊自由女神像將於獨立日前運抵紐約市，在國慶節長假期間佇立在艾利斯島，圖為工人在巴黎為銅像打包。(美聯社)

法贈美第二尊自由女神像 7/1到紐約

2021-06-10 09:20
紐約市目前已經有超過57%的成年人完成接種，近66%的成人完成至少一劑接種，10日全市七天平均檢測陽性率為0.71%。（州長辦公室提供）

紐約近期8成確診者染4大變種病毒 近5%為印度變種

2021-06-11 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打