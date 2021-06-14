紐約初選不全採用排序複選制 選民困惑

孟昭文(左)和黃敏儀(右)與選民溝通，了解選民需要。(記者朱蕾/攝影)

紐約市 初選提前投票 的首個周末，法拉盛 市中心的提前投票站共迎來約400名選民，亞裔選民占很大比例；投票站工作人員表示，同一份選票上，市長等市級職位採用排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，但民事法官、司法大會代表等職位則不採用，是不少選民感到困惑所在。

位於法拉盛41路的紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)的提前投票站，提前投票首日有209人投票，周末兩天共有近400人投票。

該投票站華裔工作人員Michael Ling表示，此次投票比較容易讓選民困惑的一點是，選票的前兩頁採用「排序複選制投票」，選舉的職位包括市長、市主計長、市公益維護人、區長和市議員；而選票第三頁的兩個選舉民事法院法官和司法大會代表(Delegates to the Judicial Convention)，不採用排序複選制投票；「不過投票站工作人員都會耐心指導，幫助選民正確投票」。

除了此前的個別特別選舉，此次是全市範圍首次採用「排序複選制投票」，剛一進入該提前投票站，就能看到一個很大的牌子詳解如何投票；Michael Ling表示，選舉局還為投票站準備了包括中文在內的多語言「排序複選制投票」指導小卡片，民眾可對照著卡片填寫選票，現場也有足夠的工作人員和翻譯，幫助解決一切選民投票期間遇到的困難，「兩天下來，投票基本順利。」